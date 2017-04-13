Що можна і чого не варто класти в пасхальний кошик

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Традиція святити пасхальні кошики щороку набуває більшої популярності. І побачити іноді в цих кошиках можна найнесподіваніші речі – горілку, іграшки, прикраси та інше.

Насправді ж кожен продукт у пасхальному кошику має символічне значення, і до його вмісту треба підійти відповідально.

Паска – символ Воскресіння та Небесного Царства.

Сир, молоко – це продукти, які подаровані природою, символ любові та турботи. Мати годує свою дитину і віддає їй свою турботу, тому молоко та все, що з нього приготовлене, символізує ніжність та жертовність Бога.

Яйце – це один із символів Пасхи, який символізує нове життя та відродження.

Шинка чи ковбаса символізують жертовність ягняти, якого заколов батько після повернення блудного сина додому. Це символ духовної радості від виконання людиною волі Божої.

Хрін – це міцне коріння, що може дати людині віру у Воскресіння Господа Ісуса Христа. До того ж, хрін символізує міцність і непорушність людського духу після прийняття таїнства Сповіді. Існує легенда, за якою Христа намагалися отруїти коріннями хрону, вважаючи їх отруйними. Однак ця рослина, як природний антисептик, навпаки – корисна і сприяє травленню.

Сіль – символ достатку. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом.

У пасхальному кошику, крім перерахованих вище продуктів, ще можуть бути сало, мак та пшоно. Ще святили пиріжки з капустою, печінкою.

Не можна освячувати на Пасху спиртні напої, вино та ножі.

Важливо пам’ятати, що освячені продукти не можна викидати. Їх треба з’їдати за святковим столом, поділитися з рідними або роздати тим, хто цього потребує.