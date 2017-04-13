Продукти для нормалізації тиску

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Із віком нормальний тиск стає «розкішшю». Особливо в сильної статі: більш як 70% чоловіків віком до 40 років починають відчувати проблеми з судинами, які згодом можуть обернутися інсультом. Лікарі наполягають: розв’язувати проблеми з тиском потрібно найперше способом життя. І найліпший помічник — збалансована дієта. Як же знизити тиск, не вдаючись до медикаментів?

Селера. Цей овоч багатий фталідом — сполукою, що перешкоджає виробленню в організмі стресового гормону катехоламіну, який звужує кровоносні судини. Рекомендована норма — сім гілочок на день.

Банани. Залізне правило для підтримання тиску в нормі: менше солі і більше калію. Сіль значно підвищує тиск, а сучасна людина, за статистикою, з’їдає солі вчетверо більше за норму. Нейтралізувати шкідливий вплив натрію, що міститься в солі, організму допоможе калій. Ниркам, які регулюють рівень рідини і кров’яний тиск, потрібне співвідношення калію до натрію — 3:2. Лікарі радять з’їдати два банани на день, щоб збалансувати рівень натрію.

Маслинова олія. Вона зменшує тиск крові на стінки судин (так званий систолічний кров’яний тиск). У маслиновій олії міститься мононенасичена олеїнова кислота, що знижує рівень холестерину, даючи можливість крові бігти вільніше.

Часник. Свіжий часник не дає холестериновим бляшкам відкладатися на стінках артерій.