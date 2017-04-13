Чим допоможе

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• У разі зубного болю, болю в горлі, ангіни й нежитю кілька разів на день слід полоскати рот міцним сольовим розчином (столова ложка солі на склянку теплої перевареної води).

• У разі захворювань застудного характеру, а також як загальнозміцнювальний засіб потрібно протягом тижня через день робити теплі ванни, в які додавати по 0,5 кг солі.

• Під час нападів радикуліту сіль потрібно розігріти на сковороді, всипати в полотняний мішечок і прикласти до хворого місця. Можна взяти в рівних частинах сіль і річковий пісок, підігріти й прикласти до хворого місця.

• У разі болю в ногах у склянці маслинової олії розчинити 1/2 ст. л. солі. Розтирати хворі місця, потім ретельно укутати.

• Сіллю з медом розтирають онімілі члени.

• Під час тупого болю в плечах 2 ст. л. солі розчинити і склянці теплої води. Хворі місця змастити господарським милом і зробити зігрівальний компрес.

• У разі укусів комах треба змочити сіль водою й натерти місце укусу.

• Якщо в дорослих розлади кишечнику, є простий та ефективний засіб: 1 ст. л. солі розчинити в 150 мл горілки й випити.

• Якщо турбує скабка в пальці, треба в склянці киплячої води розчинити 1 ст. л. солі. Хворий палець парити в гарячій воді. У разі гнійних ран у склянці теплої перевареної води розчинити 1 ст. л. солі. У сольовому розчині намочити лляну серветку або шматок бинта, складеного в кілька шарів, і прикласти до хворого місця.

• За штрикучого болю у вухах сіль нагріти на сковороді, висипати в полотняний мішечок і гарячим прикласти до вуха.

• У разі поліартритів і радикулітів добре допомагає тепла ванна з відваром соснових голок і додаванням 1 склянки солі.

• На місце укусу скорпіона треба прикласти полотняний мішечок із сіллю.

• Якщо вкусила бджола, слід взяти в рівних частинах сіль і мед, ретельно змішати й накласти на місце укусу.

• За кровотечі з ясен треба в 100 мл оцту розчинити 1 ч. л. солі. Цим розчином полоскати рот.

• Якщо з’являється вранці нудота, з’їжте щіпку солі й запийте холодною водою.

• У разі наривів на тілі взяти в рівних частинах сіль, мед і подрібнені родзинки. Усе ретельно змішати. У вигляді лікарської пов’язки прикласти до хворого місця.

• Палена сіль очищає зуби від каменя, для цього сіль покласти на сковороду й поставити на вогонь на 30 хв.

• Якщо змішати палену сіль наполовину зі свинячим жиром і змастити синці на тілі, то вони швидко зійдуть.

• У разі подагри в склянці маслинової олії розчинити по 1 ст. л. солі, борошна та меду. Мазь втирати у хворі члени.

• У разі бородавок на тілі треба взяти 3 частини подрібненої ріпчастої цибулі й 1 частину дрібної солі. Усе ретельно змішати, прикладати на хворі місця.