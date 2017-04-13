Про що свідчить біль у шиї?

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Усі ми страждали від болю у шиї в певний момент у житті. Щоб відчути його, достатньо сидіти у незручному положенні, нести занадто важкі сумки або навіть незграбно поворухнутися.

Проте в деяких випадках цей невеликий дискомфорт може стати хронічним. Такі фактори, як остеоартрит або дегенеративні грижі диска, можуть зробити біль більш стійким.

Ми рекомендуємо довіритися відповідним фахівцям. Іноді хороший фізіотерапевт може творити справжні дива.

Проте майже 90% болю в шиї зрештою зникає сам по собі. Насправді, іноді хороший нічний сон або хороший відпочинок набагато кращі ніж болезаспокійливі.

Ось 5 фактів про цю поширену хворобу, які вам допоможуть.

1. Біль у шиї та запаморочення

Запаморочення може мати різні причини. Проте слабкість, втрата рівноваги або дезорієнтація у пацієнтів від 60 до 70 років майже завжди виникають через біль у шиї.

Причиною запаморочення часто є неврологічні розлади, пов’язані з розладами шиї, що виникають з віком. Цей тип запаморочення називають цервикогенним.

Іноді багато людей пов’язують цей тип запаморочення зі слабкістю, поганим днем або втомою. Проте причиною цього є спинномозкові проблеми. Наприклад, різкий поворот чи недостатня рухливість можуть викликати запаморочення або непритомність.

Крім того, ви можете також відчувати проблеми із зором, нудоту і блювоту. Попри те, що це не є серйозною проблемою зі здоров’ям, вона викликає багато тривоги. Тож необхідно звернутися до лікаря, перш ніж ви відчуєте які-небудь додаткові проблеми.

2. М’язові спазми та стрес

Напевно, у вас був головний біль і ригідність потиличних м’язів наприкінці робочого дня.

Це класичні симптоми проблеми м’язових спазмів, які майже завжди виникають через фатальне поєднання стресу і поганої постави.

Ця проблема, як правило, триває від кількох днів до кількох тижнів. Проте ми майже нічого не можемо зробити в цей час.

Також не варто забувати про цей важливий аспект: сам по собі стрес викликає біль у шиї.

Він збільшує жорсткість м’язів шиї, перешкоджає гнучкості та стягує нерви в цій ділянці, поки, зрештою, біль не поширюється на голову. Крім того, якщо ми зберігатимемо погану поставу протягом декількох годин, то біль посилиться.

3. Шийний остеоартрит (шийний артрит)

Шийний артрит вражає невелику частину молодого населення. Однак він зачіпає майже 90% людей старших ніж 65 років.

Шийний спондильоз є дуже поширеним дегенеративним захворюванням. Суглоби в цій ділянці зношуються, з’являються такі симптоми, як жорсткість, запаморочення і біль у шиї.

Крім того, ця проблема супроводжується поколюванням і втратою міцності в одній руці.

Єдиний позитивний момент щодо цього розладу – він прогресує повільно. Також існують методи лікування, які можуть покращити якість життя.

Грижа диска

Хоча грижа міжхребцевих дисків трапляється рідше, ніж поперекова грижа, її розвиток може бути настільки ж проблематичним.

Коли ви страждаєте на грижу міжхребцевого диска, це означає, що ваш хребет втрачає гнучкість і еластичність. Крім того, зв’язки, що оточують диски, стають крихкими й рвуться, що призводить до болю в шиї, болю в спині і труднощах під час руху.

Окрім болю і скутості в шиї, ви також можете відчути втрату чутливості у верхніх кінцівках або запаморочення.

На думку експертів, ефективні методи лікування міжхребцевої грижі – це ліки, відпочинок і реабілітація. Проте у важчих випадках єдиним варіантом є операція.

5. Хронічне безсоння

Глибокий і спокійний сон від 8 до 10 годин полегшує класичні м’язові спазми, пов’язані зі стресом.

Крім того, майте на увазі, що хронічне безсоння збільшує ризик розвитку різних захворювань опорно-рухового апарату.

Тому намагайтеся дотримуватися режиму сну, використовуючи відповідні подушки й твердий матрац, який приймає форму тіла.

Також необхідно спати в зручному положенні, якщо у вас біль у шиї. Ось кілька простих рекомендацій.

Не спіть на животі.

Не використовуйте подушку, яка скручує шию.

Фахівці рекомендують використовувати згорнутий рушник і покласти його трохи нижче плечей. Ви побачите, наскільки легко почуватиметеся, коли прокинетеся наступного ранку.

На закінчення варто відзначити, що хоча біль у шиї – це дуже поширене захворювання серед населення, його завжди можна вилікувати.