Поліцейські на Рівненщині вилучили майже 2,5 кілограми бурштину

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Під час відпрацювання Рокитнівського району придані сили оперативного штабу сьомого квітня вилучили у волинянина понад кілограм «сонячного» каміння, а в жителя Володимирця — майже півтора.

Неподалік села Рокитне близько о пів на одинадцяту вечора правоохоронці під час зупинки автомобіля «Peugeot 308»та поверхневого огляду його водія, 46-річного жителя Луцька, виявили в кишенях верхнього одягу бурштин-сирець різних фракцій загальною вагою кілограм 100 грамів. За фактом придбання, збуту чи зберігання майна, завідомо здобутого злочиннимшляхом, розпочате досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України.

Автомобіль поліцейські доставили на території Рокитнівського відділення поліції, а вилучений бурштин буде відправлено на експертизу.

Сьомого квітня, на підставі ухвали суду під час проведення санкціонованого обшуку слідчі Варашського відділу поліції спільно з працівниками оперативного штабу у господарстві 22-річного жителя Володимирця вилучили кілограм 235 грамів бурштину. Відомості за цим фактом приєднані до відкритого кримінального провадження.