У Березному в ДТП постраждали 18-річний хлопець і неповнолітня
У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася дев’ятого квітня близько 21-ї години у Березному, постраждали мотоцикліст та пасажирка двоколісного.
Слідчо-оперативна група встановила, що 31-річний водій «Mercedes-Benz Sprinter», житель села Городище, рухаючись вулицею Андріїівськарайцентру, під час здійснення маневру повороту ліворуч допустив зіткнення із мотоциклом «Lifan 150» під керуванням 18-річного односельця.
Унаслідок ДТП кермувальника двоколісного транспортного засобу із переломом ноги та його 17-річну пасажирку, жительку селища Соснове, госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні. Дівчина перебуває у реанімації у тяжкому стані. Медики у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом основи черепа, забій головного мозку.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби доставлені на територію Березнівського відділення поліції.
За результатами освідування обоє водіїв були тверезі.
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