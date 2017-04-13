Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №805 від 13.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

Безвісти зниклого чоловіка знайшли мертвим у водостічній канаві

Жителя Рівненського району поліцейські почали шукати ще у листопаді торік. 10 квітня, його виявили без ознак життя у селі Гориньград Рівненського району.

Ще 15 листопада до поліції звернулися родичі, що 32-річний житель села Карпилівка вирушив до дівчини на Гощанщину. Утім, ні до коханої не дістався, і додому не повернувся.

Поліцейські за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та розпочали пошуки зниклого чоловіка.

Учора, близько 16 години до поліції звернувся 50-річний рівнянин, що у полі поблизу села Гориньград-1 у водостічній канаві він виявив невідомого чоловіка без ознак життя.

Слідчо-оперативна група, яка одразу прибула на місце події, під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявила. Камуфляжний одяг, у якому він був у день зникнення, не пошкоджений.

Тіло померлого було з явними ознаками розкладання, тож найімовірніше він загинув у день зникнення.

При собі він мав паспорт громадянина та деякі особисті речі.

Тіло поліцейські направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановлюватиме причину смерті.

13.04.2017Відділ комунікації поліції Рівненської області


Переглядів: 97

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 805 від 13.04.2017p.
¤ 
Як швидко відмити кухню

Як швидко відмити кухню

Якщо в будинку можна визначити місце, яке забруднюється швидше за інші, то це, без сумніву, кухня. Жир, який залишається після приготування їжі, є однією з основних проблем під час прибирання цього пр...

¤ 
Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19

Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19

Відомий у минулому футболіст рівненського «Авангарду» Орест Баль – очолив команду «Верес» U-19, яка вже цієї середи, 12-го квітня, стартує у другому колі чемпіонату України серед команд Першої ліги. Н...

¤ 
Про що свідчить біль у шиї?

Про що свідчить біль у шиї?

Усі ми страждали від болю у шиї в певний момент у житті. Щоб відчути його, достатньо сидіти у незручному положенні, нести занадто важкі сумки або навіть незграбно поворухнутися....

¤ 
У Рівному горів електрокар

У Рівному горів електрокар

Повідомлення про займання автомобіля на вулиці Вербова обласного центру надійшло до поліції, 11 квітня, близько четвертої ранку від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій....

¤ 
АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну

АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну

Ситуація на ринку нафтопродуктів впливає на всіх нас без винятку. Навіть якщо у людини немає власного автомобіля, вона користується громадським транспортом, який десь заправляється, купуючи продукти х...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15512)
2. Розклад руху автобусів [253] (15271)
3. Моє місто - найкраще [427] (10803)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7149)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7024)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6481)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6246)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (5751)
9. Душ для всіх [432] (5362)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5258)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5119)
12. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5005)
13. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (4995)
14. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4954)
15. Цікаві факти про Івана Франка [632] (4743)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну (116)
2. Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19 (115)
3. Як швидко відмити кухню (113)
4. Що можна і чого не варто класти в пасхальний кошик (111)
5. Рівненські «лелеченята» знову здобули перемогу (110)
6. У Рівному горів електрокар (110)
7. Алла Черній планує налагодити співпрацю зі швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO (110)
8. Вже в цьому кварталі пенсіонери будуть їздити в Новоукраїнку безкоштовно (108)
9. Розпочалось оздоровлення чорнобильців (108)
10. Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Рівненської області (106)
11. Сироту може образити кожен (105)
12. Про що свідчить біль у шиї? (104)
13. Україна - перемагає, Богдан Новак - забиває! (104)
14. ПАТ «Рівнегаз» обслуговує понад 10 тис. км газових мереж області (104)
15. Чим допоможе (104)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс