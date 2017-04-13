Безвісти зниклого чоловіка знайшли мертвим у водостічній канаві

Ще 15 листопада до поліції звернулися родичі, що 32-річний житель села Карпилівка вирушив до дівчини на Гощанщину. Утім, ні до коханої не дістався, і додому не повернувся.
Поліцейські за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та розпочали пошуки зниклого чоловіка.
Учора, близько 16 години до поліції звернувся 50-річний рівнянин, що у полі поблизу села Гориньград-1 у водостічній канаві він виявив невідомого чоловіка без ознак життя.
Слідчо-оперативна група, яка одразу прибула на місце події, під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявила. Камуфляжний одяг, у якому він був у день зникнення, не пошкоджений.
Тіло померлого було з явними ознаками розкладання, тож найімовірніше він загинув у день зникнення.
При собі він мав паспорт громадянина та деякі особисті речі.
Тіло поліцейські направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановлюватиме причину смерті.
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