На автодорозі «Київ-Чоп» під колеса мікроавтобуса потрапила дубенчанка

На місці події слідчо–оперативна група встановила, що близько о пів на п’яту ранку водій «Renault Master», 42-річний житель Житомира, рухаючись зі сторони Києва в напрямку Львова, здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місці.
Зі слів водія, він помітив пішохода, який перестрибнув через відбійник, в останній момент, коли зіткнення було неминуче.
Унаслідок ДТП 35-річну дубенчанку госпіталізували у реанімаційне відділення Дубенської центральної районної лікарні, де медики у неї діагностували мозкову кому, закриту черепно-мозкову травму, численні переломи. Лікарі оцінюють її стан як важкий.
Водій за результатами освідчення був тверезим.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Мікроавтобус поліція помістила на штрафмайданчик.
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