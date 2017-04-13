У багатоповерхівці Рівного пролунав вибух

Повідомлення, що у коридорі загального користування на п’ятому поверсі будинку на вулиці Івана Мазепи обласного центру вибухнув невідомий предмет, до поліції повідомив 32-річний рівнянин восьмого квітня, о пів на другу ночі.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, вибухотехнічний відділ ГУНП та керівництво поліції Рівненської області.
За результатами огляду вибухотехніками стало відомо, що у будинку розірвався піротехнічний виріб заводського виробництва.
Зловмисники прикріпили його до ручки дверей квартири, що належить 39-річному рівнянину, який тривалий час працює у сфері юриспруденції.
У квартирі мешкає господар з дружиною та двома малолітніми дітьми. У результаті дії піротехнічного виробу ніхто не постраждав, лише обвуглилися вхідні двері помешкання та стіни коридору.
Поліцейські за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних скоєного злочину.
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