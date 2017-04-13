У Рівному горів електрокар

Повідомлення про займання автомобіля на вулиці Вербова обласного центру надійшло до поліції, 11 квітня, близько четвертої ранку від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, експерти та керівництво поліції Рівного та області. Поліцейські з’ясували, що електромобіль «Renault Zoe» належить приватному підприємцю, 40-річній рівнянці, а користується ним її 41-річний чоловік.
Транспортний засіб був припаркований на подвір’ї приватного будинку, де проживає сім’я. Унаслідок пожежі іномарка майже повністю згоріла, тож відновленню не підлягає. Поліцейські з місця події вилучили продукти горіння.
Після наданого рятувальниками акту про пожежу, що зазначатиме ймовірну причину загоряння, правоохоронці прийматимуть відповідне процесуальне рішення.
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