У Дубно вітчим ножем вдарив пасинка

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Черговий конфлікт через оковиту між двома чоловіками, сьомого квітня, завершився для 42-річного дубенчанина у реанімації. Його кривднику тепер загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.

У будинку проживають матір зі співмешканцем, син, дочка та її двоє малолітніх дітей. Досить часто між 67-річним чоловіком та 42-річним пасинком виникали конфлікти через те, що старший любив заглянути до чарки. Тож учора, коли господар знову був захмелілий, молодший зайшов до кімнати зробити зауваження, мовляв, доки це буде продовжуватися.

Словесна перепалка переросла в шарпанину, а до неї пенсіонер підключив ще й кухонного ножа. Вже за лічені хвилини вітчим вдарив ним у живіт пасинка.

Чоловік самотужки зумів викликати швидку медичну допомогу та повідомити про інцидент до поліції.

42-річного чоловіка із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини госпіталізували у реанімаційне відділення Дубенської центральної районної лікарні. За словами медиків, його життю загрози немає.

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. З місця події правоохоронці вилучили закривавлений одяг та знаряддя злочину. Сам же винуватець інциденту свою вину визнає частково та стверджує, що пасинок сам упав на ніж. Однак виявлені тілесні ушкодження на тілі потерпілого свідчать, що злочин скоїв умисно.

Вирішується питання про повідомлення пенсіонерові про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Відповідно до санкції статті йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.