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ПАТ «Рівнегаз» обслуговує понад 10 тис. км газових мереж області

ПАТ «Рівнегаз» обслуговує понад 10 тис. км газових мереж області

Функціонування газотранспортної системи Рівненської області забезпечують майже 1,5 тис. працівників компанії. Завдяки їхній роботі щодня більше, як 250 тис. споживачів регіону можуть безперебійно отримувати природний газ.

Щодня фахівці ПАТ «Рівнегаз» обслуговують понад 10 тис. кілометрів розподільних газопроводів. Вони перевіряють технічний стан та герметичність системи, здійснюють комплексне приладове обстеження на цілісність ізоляції, а також перевіряють газові мережі на витоки газу. Окрім того, проводять обстеження понад двох сотень газорегуляторних та ще 1,5 тисячі шкафних пунктів, які забезпечують пониження тиску для подачі газу до помешкань споживачів. Над тим, щоб усі ремонтні та планові роботи виконувалися вчасно, а аварійні ситуації були ліквідовані в мінімальні терміни, працює три служби: експлуатації газових мереж, внутрішньобудинкових систем газопостачання та аварійно-диспетчерська. До роботи в них задіяно понад тисячу працівників. Щодня аварійна газова служба отримує до п’яти десятків викликів, на які бригади виїжджають цілодобово та у вихідні.

«Сьогодні тарифна виручка компанії залежить від обсягів споживання газу. Через їх падіння зменшується надходження коштів, що не дозволяє повністю профінансувати роботи для підтримки працездатності всієї газової системи. Декілька років поспіль нам вдається виконувати Інвестиційну програму підприємства лише на 70% від запланованого. В той час, як для модернізації газотранспортної системи Рівненської області потрібно щорічно інвестувати понад 50 мільйонів гривень», - розповів директор технічний ПАТ «Рівнегаз» Олександр Ганжа.

Зараз вартість природного газу для побутових споживачів становить 6,8 грн. за м.куб. Однак, не усі знають, що його ціна об’єднує в собі газ, як товар та послуги з обслуговування мереж та його доставки. При цьому, левова частка, а це понад 90%, припадає саме на ціну газу як товару і лише 10% - вартість послуг, які надає ПАТ «Рівнегаз». Тому, часто коли ціна газу зростає, своє обурення споживачі обрушують на газорозподільну компанію, тариф якої залишається незмінним.

«Ціна газу як товару і ціна послуги з його транспортування має абсолютно різну природу. В першому випадку – це результат ринкових торгів, на яких вартість газу коливається залежно від сезону, попиту і пропозиції. Тариф на транспортування газу, який отримує наша компанія, - це, як правило, з року в рік стабільна, однакова величина», - розповів директор комерційний ПАТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

Тому, щоб споживач міг чітко побачити структуру витрат в тарифі та зрозуміти на що йдуть його кошти, державний регулятор НКРЕКП планує розділити вартість газу, як товару від послуг з його доставки у два окремі платежі.

13.04.2017Левчук Вікторія Вікторівна, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою


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