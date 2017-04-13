Алла Черній планує налагодити співпрацю зі швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO

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Депутат обласної ради, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Черній отримала сертифікат про підвищення кваліфікації за дистанційним курсом навчання «Депутат місцевої ради: потреби громади-пріоритети-реалізація», що проходив на Спільноті практик місцевого розвитку udl.despro.org.ua.

Он-лайн навчання було організовано швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, спільно з регіональними офісами реформ та обласними радами для депутатів місцевих рад Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Рівненської та Харківської областей.

Автор зустрівся із пані Аллою і попросив її розповісти про своє бачення реформування освіти і майбутнє Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

«Наш навчальний заклад пори те, що він є доволі невеликий, разом з технічними працівниками в РОІППО працює 148 людей, виконує дуже важливу функцію – підвищує кваліфікацію педагогів Рівненщини. В середньому за рік ми обслуговуємо сім – сім з половиною тисяч вчителів. Наскільки сьогодні це важливо для системи середньої освіти в Україні, можна говорити багато. Зупинюсь на основних вимогах реформування нашої галузі. Програма «Нова українська школа» вимагає, аби освіта стала «дитиноцентричною». Якщо раніше вся система була налаштована на те, щоб дати школярам певний обсяг знань, то сьогодні пріоритети змінилися. Необхідно виховати гармонійно розвинену дитину, свідомого, вільного громадянина Незалежної України. Звісно, це вимагає дуже серйозного підходу до перепідготовки кадрів. Так до вересня 2018 року усі вчителі початкової ланки повинні пройти перепідготовку в рамках нової методики «Компетентнісного підходу в освіті». Для того, аби все це впровадити в життя мало лише провести заняття та тренінги із вчителями, потрібно проводити постійний методичний супровід роботи педагогів. Хочу сказати, що для цього в нашому інституті працюють методичні кабінеті, які ведуть дуже плідну роботу, особливо в тісній зв’язці із науковими кафедрами нашого закладу. Все це дає можливість проводити реформи в освітянській галузі Рівненщини швидше, адже як відомо – будь-які нововведення завжди впроваджуються важко. Серйозним напрямком нашої роботи є співпраця із органами місцевого самоврядування. Враховуючи те, що відбувається процес створення нових суб’єктів місцевого самоврядування – громад, питання функціонування в них опорних шкіл стає все більш актуальним, і тут наші фахівці дуже активно допомагають директорам та вчителям опорних шкіл. Ну і звісно міжнародна співпраця – участь в спільних проектах, обмін досвідом. Над всім цим ми щоденно працюємо.»