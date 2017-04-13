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¤ Точка зору

“Детектор брехні” в дії:

“Детектор брехні” в дії:

що приховує від рівнян Дмитро Якимець?

В ефірі одного із місцевих телеканалів стартував проект “Детектор брехні”, на запис першої передачі якого напросився колишній кандидат на посаду міського голови Рівного Дмитро Якимець, аби за допомогою поліграфа спростувати свою начебто непричетність до незаконного “бурштинового” бізнесу.

Анонсуючи телеефір за своєї участі Дмитро Якимець у місцевих ЗМІ розповсюдив інформацію про те, що поліграф повністю спростував його зв’язки із так званою “бурштиновою мафією” та довів непричетність політика до нелегального видобутку бурштину. Однак як виявилося оприлюднена екс-кандидатом в мери інформація не зовсім відповідає дійсності. Рівняни отримали від Якимця лише ту частину відповідей які вигідні саме йому, а інша частина де стверджується, що він говорить неправду відповідаючи на питання поліграфолога залишилася прихованою від містян.

Що ж насправді приховує від рівнян Дмитро Якимець? На ключові питання, що стосуються так званого “бурштинового блоку” опитування на детекторі підекспертний (тобто Дмитро Якимець) надає неправдиві свідчення та приховує наступну інформацію:

1) підекспертний приховує: Скажіть, мотопомпа у Вас є? Відповідь «Ні» ­ неправда;

2) підекспертний приховує: Скажіть, хоча б раз, до місця видобутку бурштину Ви підвозили мотопомпу ? Відповідь «Ні» ­ неправда;

3) підекспертний приховує: Скажіть, охоронців, які кришували видобуток бурштину, Ви забезпечували? Відповідь «Ні» ­ неправда;

4) підекспертний приховує: Скажіть, хоча б раз, вказівку на збут бурштину, Ви давали? Відповідь «Ні» ­ неправда;

5) підекспертний приховує: Скажіть, хоча б раз, збуту бурштину Ви сприяли? Відповідь «Ні» ­ неправда;

6) підекспертний приховує: В ціновій політиці при збуті бурштину, Ви орієнтуєтеся?  Відповідь «Не знаю» ­ неправда;

7) підекспертний приховує: Свою частку за сприяння бурштиновим оборуткам, Ви отримували? Відповідь «Ні» ­ неправда;

8) підекспертний приховує: Скажіть, гроші на виборчу кампанію Ви взяли з бурштинових оборудок? Відповідь «Ні» ­ неправда;

9) підекспертний приховує: Скажіть, гроші на виборчу кампанію Ви позичили? Відповідь «Ні» ­ неправда.

Отож, як видно з результатів “Детектора брехні” Дмитро Якимець вже вкотре з рівнянами не зовсім щирий. А ті пояснення, чому поліграф зафіксував його відповіді як “неправдиві”, які Якимець надав уже в ефірі місцевого телеканалу під час однойменної передачі більше схожі на виправдовування і вигадки, аніж на переконливі аргументи та факти.

Схоже після проходження Детектору брехні у рівнян з’явилося ще більше запитань до “кришталевої чесності” політика Дмитра Якимця, який нині очолює “Рух нових сил” Міхеіла Саакашвілі на Рівненщині та активно готується до повернення у велику місцеву політику.

13.04.2017Віктор Ковальов


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