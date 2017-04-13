Розпочалось оздоровлення чорнобильців

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Цієї весни вже оздоровилися вісім чорнобильців з Рівненщини. Нагадаємо, лікування з початку 2017 року відбувається за новими правилами.

Вперше для чорнобильців застосували такий підхід, коли людина може сама вільно вибирати санаторій чи заклад відпочинку. При цьому на таке лікування передбачена грошова допомога.

«Цього року на оздоровлення чорнобильців на Рівненщині виділено майже 14 мільйонів гривень. Ці кошти перераховуватимуть санаторіям. Відповідно укладається угода між закладом, людиною та управлінням соцзахисту. Вже є 22 такі тристоронні договори про надання послуг», - розповів заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

Чорнобильці можуть оздоровлюватися у місцевих санаторіях, а також у закладах в інших областях та містах. Задля цього налагоджена співпраця із Волинським обласним санаторієм «Лісова пісня», ПАТ «Трускавецькурорт», СКК «Моршинкурорт», ПрАТ «Приазовкурорт» (м.Бердянськ), санаторій «Орізонт ДП «Південькурортсервіс» та «Куяльник» ім.Пирогова (Одеська область).

За бажанням постраждалого, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування, виплачуватиметься грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки.

Загалом в області проживає 270 дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та близько 2600 постраждалих, які віднесені до категорії І.

Нагадаємо, розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок складає:

- для осіб, віднесених до категорії I - 5250 гривень;

- для осіб, віднесених до категорії I із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - 17390 гривень;

- для дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою - 10840 гривень.