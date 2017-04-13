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¤ АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну Ситуація на ринку нафтопродуктів впливає на всіх нас без винятку. Навіть якщо у людини немає власного автомобіля, вона користується громадським транспортом, який десь заправляється, купуючи продукти харчування, ми теж платимо за пальне, тому що продукти потрібно довести до магазинів і цей перелік можна продовжувати майже до безкінечності. Тому важливим є те, щоб наша транспортна галузь отримувала якісні нафтопродукти і, бажано, за нижчими цінами. Автор зустрівся із координатором найбільшої місцевої мережі автозаправних комплексів «Олас» Віталієм Першогубою і попросив його розповісти про ситуацію на ринку та діяльністю компанії. Ринок нафтопродуктів Що стосується ситуації на ринку нафтопродуктів. Є кілька чинників, що на неї серйозно впливають. По - перше – це вартість сирої нафти на світових ринках. Після падіння в минулі два роки, ось вже майже півроку ціни на нафту зростають, хоча спостерігаються і локальні падіння цін. По - друге – це курс гривні до долара. Падіння національної валюти, яку ми всі спостерігали в останні місяці, теж негативно впливає на вартість пального на вітчизняних АЗС. А-92 А-95 ДП-Є5 WOG 25,99 26,99 23,99 ОККО 25,99 26,99 23,99 Авіас 23,50 24,00 22,00 Олас 25,10 26,10 23,10 Про «Олас» На превеликий жаль, в Україні сьогодні працюють лише два нафтопереробні заводи, та й ті не можуть виготовляти продукцію стандарту Євро – 5. Зазвичай бензин і дизпаливо українського виробництва в кращому разі відповідає давно застарілим ДСТам часів СРСР. Ці нафтопродукти дійсно дешевші за імпортні, але їх якість, скажу дипломатично, змушує автовласників витрачати додаткові кошти на технічне обслуговування автомобілів. Саме тому мережа АЗС «Олас» давно взяла курс на продаж якісного пального. Ми працюємо з Мозирським НПЗ (республіка Беларусь) та «Мажейка – нафта» (Литва). Це відомі в Європі виробництва, які мають сучасне обладнання і виготовляють якісне пальне стандарту Євро-5. При цьому кожна придбана нами партія пального проходить додатковий лабораторний аналіз. Це робиться для того, що автовласники один раз заправившись на АЗС «Олас» ставали нашими постійними клієнтами. Для зручності споживачів ми постійно розробляємо та впроваджуємо нові проекти, як дають змогу нашим клієнтам заощаджувати час та гроші. Ми випускаємо паливні талони на всі види нафтопродуктів. Для зручності клієнтів номінал цих талонів починається усього з 10 літрів. Для фірм та підприємців, що мають кілька одиниць транспорту, діє програма випуску паливних карток. Їх наявність дає змогу керівнику контролювати витрати пального і унеможливлює крадіжки бензину та солярки працівниками, тому що кожна заправка фіксується і данні про неї передаються власнику. Також ми активно працюємо із гуртовими покупцями. Ми маємо доволі значний парк бензовозів різної місткості і доставляємо пальне клієнтам швидко та будь-яку точку області. Що стосується цін, то політика нашої мережі базується на тому, що ми продаємо якісні нафтопродукти за максимально низькими цінам. На таблиці видно, що наша продукція значно дешевша за бензин та дизпаливо великих загальнонаціональних мереж АЗС, які декларують продаж імпортного пального. При цьому ми гарантуємо якість нашого продукту. Ще один нюанс. Купуючи пальне на наших АЗС автовласники Рівненщини наповнюють місцевий бюджет. На відміну від більшості автозаправних мереж, що працюють в області, ми платимо податки в Рівному і це, зазначу, зовсім не малі суми. Так за минулий рік було сплачено акцизів на 38 мільйонів гривень. Також ми активно допомагаємо нашим рівненським волонтерам та бійцям АТО. Що стосується планів, то ми постійно будуємо нові автозаправні комплекси. Так вже в червні плануємо ввести в експлуатацію новітню АЗК в Дубно. Нещодавно в Рівному відкрився наш новий сучасний автозаправний комплекс, була реконструйована АЗС в Сарнах. Так що «Олас» розвивається і працює для усіх мешканців Рівненщини. Записав Володимир Конєв



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