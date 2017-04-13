Закоханим буде ще комфортніше у «Тунелі кохання»

¤

Стратегію розвитку популярного туристичного об’єкту «Тунель кохання», що у смт Клевань на Рівненщині, презентували за участю голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка.

«Тунель кохання вже давно став туристичною візитівкою нашої області далеко за межами України. А тому цього року ми вирішили підтримати проект благоустрою території біля Тунелю на конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. Очікуємо, що вже в травні на об’єкт буде виділено близько 700 тисяч гривень», - розповів Олексій Муляренко.

На його реалізацію з держбюджету буде виділено близько 550 тисяч гривень, а з місцевого бюджету селищної ради 151 тисяча.

Зокрема, за ці гроші тут облаштують великий дитячий майданчик, місця для відпочинку з барбекю-зоною, створять торгові ряди для сувенірів, розташують паркінг і забезпечать безкоштовний wi-fi. А вже сьогодні там було встановлено ліхтар на сонячних панелях та інформаційний стенд з кованою фігурою у формі серця.

Також в розвитку даного об’єкту приймає участь приватний інвестор, який неподалік проводить реконструкцію, де невдовзі запрацює готельний комплекс з рестораном.

Також у найромантичнішому місці України провели толоку.

Олексій Муляренко разом з головою Рівненської РДА Володимиром Пилипчуком, рятувальниками, селищним головою і мешканцями Клеваня посадили понад 250 молодих кленів і горобин вздовж залізничної колії.

«Тунель кохання стане ще зеленішим і охайнішим. Ми маємо разом берегти та примножувати ті дива, які нам подарувала природа. Кожен з нас повинен докладати максимум зусиль, щоб наша область розцвітала. А наші туристичні об’єкти могли приймати велику кількість туристів», - переконаний Олексій Муляренко.