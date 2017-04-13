На Рівненщині триває Всеукраїнський місячник Червоного Хреста

Акція триватиме до 20 квітня.
Мета місячника: привернути увагу до проблем найбільш незахищених верств населення – інвалідів, людей похилого віку, безпритульних, переселенців.
Усі бажаючі можуть долучитися до збору допомоги соціально вразливим людям. Пожертви в натуральній формі, а це – одяг, взуття, миючі засоби, продукти харчування – можна безпосередньо передати в районні і міські організації Товариства Червоного Хреста України.
В обласному центрі пункт прийому допомоги знаходиться за адресою: м.Рівне, вул.Соборна, 289.
Закликаємо усіх, кому небайдужі людські біль і горе, долучитися до дієвого милосердя.
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