У Рівному шукають варіанти, як допомогти Львову вирішити проблему зі сміттям

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Як допомогти Львову вирішити проблеми зі сміттям обговорювали депутати, керівники профільних установ, підприємств, які займаються вивезенням, сортуванням, переробкою сміття і обслуговуванням полігону, експерти та громадські активісти під час засідання спеціально створеної тимчасової комісії Рівненської міськради.

За словами голови комісії, депутата міськради Святослава Євтушенка, надійшло звернення від ГО «Спілка учасників бойових дій АТО «УВО» з вимагою дозволити захоронення і утилізацію на рівненському сміттєзвалищі відходів зі Львова.

- Приводом для цього стало викриття фактів викидання львівського сміття у лісопосадках та на узбіччях доріг, в тому числі, й на території Рівненської області. Питання, чи можливо це зробити та яким чином — вивчають члени спеціально створеної комісії, перше засідання якої відбулося минулого тижня. Дискусія вийшла дуже активною. Адже згідно з висновками спеціалістів, наразі рівненське сміттєзвалище заповнене на 95,8%. А це означає, що ресурсу полігону, за умови, що на ньому захоронюватимуть лише рівненське сміття, вистачить приблизно на 3 роки. Зауважте, щодня з Рівного вивозять в межах 200 тон побутових відходів, які потрапляють на звалище. Тому завозити туди ще стороннє сміття ні в якому разі не можна, бо це небезпечно і невідомо до яких наслідків може призвести, - каже депутат.

А також додає, що допомогти Львову вирішити проблему зі сміттям можна, запустивши рівненський сміттєпереробний завод.

- Тоді ми зможемо переробляти рівненські відходи та приймати на переробку частину львівських на договірних умовах. І якщо для того, щоб переробляти місцеве сміття потрібно встановлювати тариф, то львівське - можна переробляти, обумовивши плату за це відповідним договором. Наразі можливість повноцінного запуску сміттєпереробного заводу ще обговорюється. І вже на найближчому засіданні комісії спеціалісти мають дати свої висновки. Після отримання усієї необхідної інформації та висновків експертів, у результаті роботи комісії буде сформована відповідь на звернення громадської організації. Про дату та час проведення комісії повідомимо додатково, - зазначає Святослав Євтушенко.

Нагадаємо, члени ГО «Спілка учасників бойових дій АТО «УВО» у своєму зверненні повідомили, що якщо у Рівному не приймуть міри, щоб допомогти Львову вирішити проблему зі сміттям, вони блокуватимуть роботу міської і обласної сесій.