У Рівненському госпіталі запровадять ізраїльський досвід реабілітації

Її очолили керівник Міністерства Уляна Супрун та уповноважена уряду у справах людей з інвалідністю Раїса Панасюк.
На переконання головного лікаря Андрія Бурачика, досвід країни є дуже цінним для України, особливо зважаючи на воєнну ситуацію на Сході.
В рамках поїздки українська делегація зустрілася з Міністром охорони здоров’я Ізраїлю ребе Яковом Ліцманом, заступником голови агенції Машав Ювалем Фуксом, представниками недержавних організацій, які надають потужну допомогу Україні у розвитку нової системи реабілітації.
Окремо делегація відвідала Міжнародну виставку «MedinIsrael», на якій були представлені сучасні реабілітаційні технології.
Побували українські фахівці у відомій лікарні реабілітаційної допомоги – клініці Левінштейн, дослідженнями якої сьогодні користуються у всьому світі.
Відвідала делегація й медичний центр Сураскі, що вважається одним із провідних закладів з проведення медичних досліджень в Ізраїлі. Цікаво, що фахівці цієї лікарні розпочинають надавати реабілітаційну допомогу пацієнтам від самого початку лікування, ще в реанімаційному відділенні. Потім вона продовжується в стаціонарних реабілітаційних закладах, які входять до складу центру.
Поїздку було здійснено на запрошення Посольства Ізраїлю в Україні у рамках спільного проекту «Сприяння ефективному врядуванню в системі охорони здоров’я», який реалізують МОЗ, Бюро ВООЗ в Україні та за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.
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