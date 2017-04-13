Під час прибирання до Великодня ліквідували 580 стихійних сміттєзвалищ

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На Рівненщині підвели підсумки масштабних прибирань, що відбулись напередодні Великодня

Так, в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» в області ліквідували 580 стихійних сміттєзвалищ, вивезли 5 тисяч метрів кубічних побутових відходів, висадили 23 тисячі дерев і кущів.

Про це повідомили в департаменті ЖКГ, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА.

Нагадаємо, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко долучився до облаштування найромантичнішого місця України – «Тунелю кохання».

Алею зеленого майбутнього заклали у рівненському парку «Ювілейний». Від сміття та старих гілок держслужбовці звільнили Пагорб Cлави та прилеглу до нього паркову зону. Стала чистішою територія біля облдержадміністрації, навели порядок у сквері «Припляжному» та в районі школи №25.

Загалом під час проведення суботника 8 квітня впорядкували більше 565 га прибудинкових територій, 323 тисяч кубометрів газонів і квітників, встановили 7 нових дитячих майданчиків та ще 307 відремонтували.

До участі в заходах з проведення дня благоустрою задіяли 3774 колективів підприємств, організацій, установ і громадськість.

Загалом в суботнику взяло участь майже 84 тисячі жителів області.