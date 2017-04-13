Під час прибирання до Великодня ліквідували 580 стихійних сміттєзвалищ

Так, в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» в області ліквідували 580 стихійних сміттєзвалищ, вивезли 5 тисяч метрів кубічних побутових відходів, висадили 23 тисячі дерев і кущів.
Про це повідомили в департаменті ЖКГ, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА.
Нагадаємо, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко долучився до облаштування найромантичнішого місця України – «Тунелю кохання».
Алею зеленого майбутнього заклали у рівненському парку «Ювілейний». Від сміття та старих гілок держслужбовці звільнили Пагорб Cлави та прилеглу до нього паркову зону. Стала чистішою територія біля облдержадміністрації, навели порядок у сквері «Припляжному» та в районі школи №25.
Загалом під час проведення суботника 8 квітня впорядкували більше 565 га прибудинкових територій, 323 тисяч кубометрів газонів і квітників, встановили 7 нових дитячих майданчиків та ще 307 відремонтували.
До участі в заходах з проведення дня благоустрою задіяли 3774 колективів підприємств, організацій, установ і громадськість.
Загалом в суботнику взяло участь майже 84 тисячі жителів області.
¤
Як швидко відмити кухню
Якщо в будинку можна визначити місце, яке забруднюється швидше за інші, то це, без сумніву, кухня. Жир, який залишається після приготування їжі, є однією з основних проблем під час прибирання цього пр...
¤
Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19
Відомий у минулому футболіст рівненського «Авангарду» Орест Баль – очолив команду «Верес» U-19, яка вже цієї середи, 12-го квітня, стартує у другому колі чемпіонату України серед команд Першої ліги. Н...
¤
Про що свідчить біль у шиї?
Усі ми страждали від болю у шиї в певний момент у житті. Щоб відчути його, достатньо сидіти у незручному положенні, нести занадто важкі сумки або навіть незграбно поворухнутися....
¤
У Рівному горів електрокар
Повідомлення про займання автомобіля на вулиці Вербова обласного центру надійшло до поліції, 11 квітня, близько четвертої ранку від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій....
¤
АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну
Ситуація на ринку нафтопродуктів впливає на всіх нас без винятку. Навіть якщо у людини немає власного автомобіля, вона користується громадським транспортом, який десь заправляється, купуючи продукти х...