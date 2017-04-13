Оксана Лозова:

¤

Відміна рішення НКРЕКП, щодо введення абонентської плати за користування лічильниками газу стала справжньою перемогою громадськості та патріотичних політичних сил. Ось що про це написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук лідер Радикальної партії Олег Ляшко:

«Народні депутати від Радикальної партії прибули на засідання Нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики і змусили її керівництво скасувати абонплату за користування газовими мережами, яка була запроваджена з 1 квітня. Виступаючи перед керівництвом НКРЕКП, Ляшко наголосив: «Ваше рішення про встановлення абонплати за лічильники дає можливість олігархам покласти собі в кишені щороку 24 мільярди гривень, адже всі знають, що більше 70% Облгазів належать Фірташу, Льовочкіну і Бойку. Тому ми вимагаємо повернути до державної власності газорозподільчі мережі, щоб кошти від користування ними йшли в кишені українців, а не олігархів, які у змові з владою. Також ми вимагаємо скасувати абонплату за лічильники, за якою українці сплачуватимуть за газ набагато більше. Такі вимоги ми поставили перед урядом, тепер ставимо перед НКРЕКП», - підкреслив політик. Після виступу Олега Ляшка Нацкомісія прийняла рішення про скасування абонплати за лічильники. Народний депутат зазначив, що це перший крок до припинення корупції на газовому ринку України. Фракція Радикальної партії продовжує наполягати на поверненні під контроль держави газорозподільних мереж».

Ми попросили прокоментувати ситуацію керівника Рівненської обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка Оксану Лозову.

- Дійсно, це перемога. Хочу подякувати усім громадянам та колегам депутатам, які не злякалися тиску влади і єдиним фронтом виступили проти цього ганебного рішення «незалежного регулятора». Ми всі показали, що з народом України владі доведеться рахуватися, і думку простих людей вони змушені почути. Однак, скасування рішення НКРЕКП, це лише початок тієї важкої боротьби, яка чекає на нас найближчим часом. Хочу звернути увагу на те, що проблема жебрацьких пенсій, які отримують мільйони українців так ще й не вирішена. Маючи ресурси, уряд не робить нічого, аби пенсіонери, які все своє життя чесно працювали, перестали виживати на копійки, яких не вистачає ані на харчі, ані на ліки. Це сором, щоб в європейській країні пенсіонери знаходилися на межі голоду. Так не може бути, і ми, активісти Радикальної партії Олега Ляшка, щоденно боремося за те, щоб пенсіонери почали отримувати гідні пенсії.

Також потрібно вже сьогодні звернути особливу увагу на новий Трудовий кодекс, який підсовує наша влада. Це страшний документ, який у разі його ухвалення ставить робітників в положення кріпаків. Ось лише кілька положень цього документу, які опублікував на свої сторінці в мережі Фейсбук народний депутат Андрій Лозовий:

«Стаття 86 проекту допускає можливість свавільних масових скорочень працівників по волі роботодавця без жодних варіантів їх захисту.

Стаття 92 проекту дозволяє роботодавцям звільняти працівників, що обслуговують фінансові та матеріальні цінності, за втратою довіри, навіть якщо це взагалі і не пов’язано із роботою.

Стаття 92 проекту дозволяє роботодавцю звільняти працівника за скоєння «аморального вчинку», навіть якщо цей вчинок зроблений і не на роботі. Зрозуміло, що тут «аморальність» чи «не аморальність» буде визначати сам роботодавець одноосібно.

Стаття 158 проекту допускає залучення окремих категорій працівників до роботи у вихідні та святкові дні без їхньої згоди.

Та ж Стаття 158 проекту позбавляє працівників подвійної оплати за роботу у вихідні дні.»

- Якщо ми усі не об’єднаємось, то влада дійсно зробить десятки мільйонів українців повністю безправними і для того, аби цього не сталося, ми повинні всі разом боротися за те, щоб Україна була процвітаючою державою, де живуть заможні громадяни.