Вже в цьому кварталі пенсіонери будуть їздити в Новоукраїнку безкоштовно

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Про це розповів автору міський голова Рівного Володимир Хомко.

Річ у тім, що вперше міський бюджет перерахував чотириста тисяч гривень субвенції на оплату проїзду пільгових категорій населення до Рівненського районного бюджету. «В мене була ціла делегація пенсіонерів. Їм дуже важко, бо пенсії мізерні і урожай на власних городах та дачних ділянках для них дуже важливий. Якщо б ми не знайшли спосіб забезпечити їм безплатний проїзд, то для багатьох пенсіонерів не було змоги потрапити до своїх ділянок. Ми за законом не маємо права оплачувати з міського бюджету проїзд пільговиків в міжміському громадському транспорті. Ось і придумали таку схему», - сказав Володимир Євгенович.

Звідки ж взялися додаткові гроші в міському бюджеті?

Як пояснив мер Рівного, що в першому кварталі поточного року було перевиконання надходжень на п’ятдесят мільйонів гривень. Це мільйонів на двадцять більше ніж планувалося на початку року. Таким чином з’явилися ресурси для вирішення тих проблем, які раніше місту були «не по зубам». Зокрема планується розпочати будівельні роботи з ремонту та реконструкції дитячого садочка «Вишенька» на двісті дітей, який розташований в районі «РУМу» та вже готується проект на будівництво нового дошкільного закладу в районі вулиці Дубенської, який зможе прийняти три сотні юних рівнян. «Таким чином, ми робимо серйозний крок з вирішення важливої соціальної проблеми – ліквідації черг в дошкільні заклади», - зазначив міський голова.

Ще одним завданням, яке ставить для себе міська влада є ремонт міських доріг. В цьому році планується капітально відремонтувати чотири вулиці: Орлова, Князя Володимира, Шухевича та Макарова. При цьому на двох останніх будуть збудовані нові пішоходні- та вело- доріжки.

Продовжиться в нинішньому році і розвиток міського комунального громадського транспорту. Так, вже є домовленості з придбання шести нових білоруських дуобусів. Це в свою чергу дасть можливість запустити другий маршрут, повністю оснащений цими новими машинами – із центру до зоопарку. Нагадаємо, що в місті вже курсує перший маршрут дуобусів із центру до району кладовища. Таким чином робиться ще один крок для того, аби міський громадський транспорт переходив на новий, європейський рівень.

Також продовжаться роботи з благоустрою місць відпочинку рівнян. Масштабні роботи будуть проведенні в «парку Просвіти». Це місце десятиріччями перебувало в доволі занедбаному стані, і ось міська влада змогла зайнятися його реконструкцію. Особливо тішить, що невдовзі «Парк Просвіти» стане ще одним улюбленим місцем відпочинку містян.

Також в планах і ремонтні роботи в «Парку Шевченка». Тут планується розпочати реконструкцію літньої естради. Також місто серйозно опікується розвитком медицини, для її потреб, на думку Володимира Хомка, в останні роки виділяються не малі кошти. Що ж стосується масштабних проектів, то найбільший з них це реконструкція стадіону «Авангард». Про нього міський голова сказав: «Проект стадіону вже завершено, чекаємо його експертизи. Що стосується того, коли ж почнуться будівельні роботи, то тут не все залежить від міської влади. По - перше – дозвіл на початок будівельних робіт дає Київ, а по - друге потрібно проводити тендери. Річ у тім, що є така норма, як проведення тендерів. На жаль, ця процедура, яка ефективно працює в цивілізованих країнах, в нас діє не дуже добре. Справа в тому, що ми зобов’язані заключати угоди з тими фірмами, які пропонують найнижчу ціну. Однак дешево далеко не завжди якісно. Таким чином сама процедура тендерів затягується, і постійно виникають конфлікти. Ми вже це пройшли і не один раз. До того ж є схема, коли спеціально на тендери заявляються фірми, які ставлять відверто нереально низькі ціни, адже ніяких робіт вони не збираються проводити і таким чином зривають всю процедуру. Як будуть проходити і, головне, скільки займуть часу тендери на роботи за таким великим та складним об’єктом як стадіон «Авангард», я сказати не можу, але сподіваюся, що все - таки в цьому році ми зможемо розпочати будівельні роботи».