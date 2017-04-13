Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №805 від 13.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

Вже в цьому кварталі пенсіонери будуть їздити в Новоукраїнку безкоштовно

Вже в цьому кварталі пенсіонери будуть їздити в Новоукраїнку безкоштовно

Про це розповів автору міський голова Рівного Володимир Хомко.

Річ у тім, що вперше міський бюджет перерахував чотириста тисяч гривень субвенції на оплату проїзду пільгових категорій населення до Рівненського районного бюджету. «В мене була ціла делегація пенсіонерів. Їм дуже важко, бо пенсії мізерні і урожай на власних городах та дачних ділянках для них дуже важливий. Якщо б ми не знайшли спосіб забезпечити їм безплатний проїзд, то для багатьох пенсіонерів не було змоги потрапити до своїх ділянок. Ми за законом не маємо права оплачувати з міського бюджету проїзд пільговиків в міжміському громадському транспорті. Ось і придумали таку схему», - сказав Володимир Євгенович.

Звідки ж взялися додаткові гроші в міському бюджеті?

Як пояснив мер Рівного, що в першому кварталі поточного року було перевиконання надходжень на п’ятдесят мільйонів гривень. Це мільйонів на двадцять більше ніж планувалося на початку року. Таким чином з’явилися ресурси для вирішення тих проблем, які раніше місту були «не по зубам». Зокрема планується розпочати будівельні роботи з ремонту та реконструкції дитячого садочка «Вишенька» на двісті дітей, який розташований в районі «РУМу» та вже готується проект на будівництво нового дошкільного закладу в районі вулиці Дубенської, який зможе прийняти три сотні юних рівнян. «Таким чином, ми робимо серйозний крок з вирішення важливої соціальної проблеми – ліквідації черг в дошкільні заклади», - зазначив міський голова.

Ще одним завданням, яке ставить для себе міська влада є ремонт міських доріг. В цьому році планується капітально відремонтувати чотири вулиці: Орлова, Князя Володимира, Шухевича та Макарова. При цьому на двох останніх будуть збудовані нові пішоходні- та вело- доріжки.

Продовжиться в нинішньому році і розвиток міського комунального громадського транспорту. Так, вже є домовленості з придбання шести нових білоруських дуобусів. Це в свою чергу дасть можливість запустити другий маршрут, повністю оснащений цими новими машинами – із центру до зоопарку. Нагадаємо, що в місті вже курсує перший маршрут дуобусів із центру до району кладовища. Таким чином робиться ще один крок для того, аби міський громадський транспорт переходив на новий, європейський рівень.

Також продовжаться роботи з благоустрою місць відпочинку рівнян. Масштабні роботи будуть проведенні в «парку Просвіти». Це місце десятиріччями перебувало в доволі занедбаному стані, і ось міська влада змогла зайнятися його реконструкцію. Особливо тішить, що невдовзі «Парк Просвіти» стане ще одним улюбленим місцем відпочинку містян.

Також в планах і ремонтні роботи в «Парку Шевченка». Тут планується розпочати реконструкцію літньої естради. Також місто серйозно опікується розвитком медицини, для її потреб, на думку Володимира Хомка, в останні роки виділяються не малі кошти. Що ж стосується масштабних проектів, то найбільший з них це реконструкція стадіону «Авангард». Про нього міський голова сказав: «Проект стадіону вже завершено, чекаємо його експертизи. Що стосується того, коли ж почнуться будівельні роботи, то тут не все залежить від міської влади. По - перше – дозвіл на початок будівельних робіт дає Київ, а по - друге потрібно проводити тендери. Річ у тім, що є така норма, як проведення тендерів. На жаль, ця процедура, яка ефективно працює в цивілізованих країнах, в нас діє не дуже добре. Справа в тому, що ми зобов’язані заключати угоди з тими фірмами, які пропонують найнижчу ціну. Однак дешево далеко не завжди якісно. Таким чином сама процедура тендерів затягується, і постійно виникають конфлікти. Ми вже це пройшли і не один раз. До того ж є схема, коли спеціально на тендери заявляються фірми, які ставлять відверто нереально низькі ціни, адже ніяких робіт вони не збираються проводити і таким чином зривають всю процедуру. Як будуть проходити і, головне, скільки займуть часу тендери на роботи за таким великим та складним об’єктом як стадіон «Авангард», я сказати не можу, але сподіваюся, що все - таки в цьому році ми зможемо розпочати будівельні роботи».

13.04.2017Записав Володимир Конєв


Переглядів: 109

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 805 від 13.04.2017p.
¤ 
Як швидко відмити кухню

Як швидко відмити кухню

Якщо в будинку можна визначити місце, яке забруднюється швидше за інші, то це, без сумніву, кухня. Жир, який залишається після приготування їжі, є однією з основних проблем під час прибирання цього пр...

¤ 
Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19

Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19

Відомий у минулому футболіст рівненського «Авангарду» Орест Баль – очолив команду «Верес» U-19, яка вже цієї середи, 12-го квітня, стартує у другому колі чемпіонату України серед команд Першої ліги. Н...

¤ 
Про що свідчить біль у шиї?

Про що свідчить біль у шиї?

Усі ми страждали від болю у шиї в певний момент у житті. Щоб відчути його, достатньо сидіти у незручному положенні, нести занадто важкі сумки або навіть незграбно поворухнутися....

¤ 
У Рівному горів електрокар

У Рівному горів електрокар

Повідомлення про займання автомобіля на вулиці Вербова обласного центру надійшло до поліції, 11 квітня, близько четвертої ранку від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій....

¤ 
АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну

АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну

Ситуація на ринку нафтопродуктів впливає на всіх нас без винятку. Навіть якщо у людини немає власного автомобіля, вона користується громадським транспортом, який десь заправляється, купуючи продукти х...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15512)
2. Розклад руху автобусів [253] (15271)
3. Моє місто - найкраще [427] (10803)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7149)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7024)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6481)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6246)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (5751)
9. Душ для всіх [432] (5362)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5258)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5119)
12. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5005)
13. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (4995)
14. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4954)
15. Цікаві факти про Івана Франка [632] (4743)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну (116)
2. Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19 (115)
3. Як швидко відмити кухню (113)
4. Що можна і чого не варто класти в пасхальний кошик (111)
5. Алла Черній планує налагодити співпрацю зі швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO (111)
6. Рівненські «лелеченята» знову здобули перемогу (110)
7. У Рівному горів електрокар (110)
8. Вже в цьому кварталі пенсіонери будуть їздити в Новоукраїнку безкоштовно (109)
9. Розпочалось оздоровлення чорнобильців (108)
10. Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Рівненської області (106)
11. Сироту може образити кожен (105)
12. Про що свідчить біль у шиї? (104)
13. Україна - перемагає, Богдан Новак - забиває! (104)
14. ПАТ «Рівнегаз» обслуговує понад 10 тис. км газових мереж області (104)
15. Чим допоможе (104)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс