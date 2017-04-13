Цінова ситуація на споживчому ринку області у березні 2017 року

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По області індекс споживчих цін у березні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%.

На споживчому ринку області у березні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%. На 5,8–0,1% подорожчали фрукти, шоколад, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо птиці, олія соняшникова, цукор, рис, масло, маргарин та інші рослинні жири, кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої, сало, свинина, риба та продукти з риби, сметана. Водночас суттєво подешевшали яйця (на 9,2%). Знизилися ціни на 3,3–0,3% на овочі, молоко, сири, яловичину, макаронні вироби, кисломолочну продукцію.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 10,4%, зокрема, одяг – на 11,7%, взуття на 8,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 30,3% та електроенергії – на 28,1%.

Підвищення цін на транспорт на 0,5%, спричинено в основному подорожчанням перевезень залізничним пасажирським транспортом на 2,9%, автодорожнім пасажирським транспортом – на 1,8%, автомобілів – на 0,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1% та мобільного зв’язку на 2,4%.