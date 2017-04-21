Де і як отримати безплатні ліки?

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Ситуація з цінами на ліки в Україні відверто погана. Ціни ростуть, а купівельна спроможність людей ні. За таких умов ситуація з ліками, а точніше із неможливістю для багатьох їх придбати, стає величезною соціальною проблемо для простих українців. Щоправда трохи полегшити ситуацію може програма «Доступні ліки», початок якої припав на квітень нинішнього року.

Вона забезпечить надання препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

«Вже з перших днів програма користується популярністю, - розповідає голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. – Тільки в обласному центрі вже виписано понад 3,5 тисяч рецептів на загальну суму понад 120 тисяч гривень. Хочу запевнити жителів області, що коштів на реалізацію програми «Доступні ліки» вистачить. Наразі Рівненщина отримала 15 мільйонів гривень, а за словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Уряд готовий дофінансувати важливу ініціативу. Тому закликаю мешканців Рівненщини активно брати участь у програмі».

Як потрібно діяти, щоб отримати необхідні препарати?

1. Рецепт.

Насамперед лікар повинен виписати пацієнту рецепт, без якого препарат за програмою «Доступні ліки» отримати буде неможливо. У рецепті має бути вказана непатентована назва – МНН, зазначена в Реєстрі лікарських засобів.

Рецепт діятиме 30 днів. Його можуть виписувати як лікарі з державних установ, так і з приватних. Це може бути і терапевт, і кардіолог, і сімейний лікар.

2. Аптека.

Далі потрібно вибрати аптеку, котра бере участь у програмі «Доступні ліки». На таких закладах ви побачите спеціальну позначку.

На аптеці, яка бере участь в програмі «Доступні ліки» має бути спеціальна позначка

Рівненська область має одні з найвищих показників в Україні щодо залучення аптек до участі в програмі. Станом на сьогодні в регіоні таких закладів вже 250. З переліком аптек, які беруть участь в програмі «Доступні ліки», можна ознайомитися на сайті Рівненської ОДА www.rv.gov.ua у рубриці «Оголошення».

3. Отримати потрібні ліки.

В аптеці пацієнту запропонують кілька ліків різних торгових марок, які містять прописану лікарем діючу речовину. Якщо пацієнт вибере препарат з найменшою вартістю - то отримає його безкоштовно, за дорожчі ліки йому доведеться заплатити різницю між ціною товару з найменшою вартістю і обраного ним. Це не означає, що ліки є безкоштовними – їхню вартість повністю або частково оплачує держава.

P.S.

Звісно, ця програма не може вирішити усі проблеми пов’язані із високими цінами на медикаменти, хоча сама можливість отримання безкоштовних препаратів є дуже доброю. Однак для більшості людей проблема надмірно високих цін в аптеках залишається і, схоже, ще дуже довго буде справжнім головним болем.