Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

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У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Володимирович Подубинський. У заході взяли участь керівники обласної влади та правоохоронних органів.

За словами Юрія Луценка, такі кадрові зміни пов’язані, передусім, із криміногенною ситуацією у державі.

Серед основних завдань, які ставляться перед прокурорами Рівненщини, Юрій Луценко акцентував увагу на боротьбі з корупцією та злочинністю у всіх сферах, а також наголосив на необхідності подальшого вирішення найболючішої проблеми регіону – ліквідації «бурштинової мафії».

«Призначаючи прокурора на Рівненщину, я думав про жорстку руку у наведенні порядку», - такими словами охарактеризував Юрій Луценко нового очільника прокуратури Рівненщини Богдана Подубинського.

«Новий керівник Рівненської обласної прокуратури вольовий, я знаю, як він працює», - зазначив Юрій Луценко та висловив впевненість, що у роботі йому допоможе колектив органів прокуратури області.

Новопризначений прокурор Рівненської області Богдан Подубинський подякував за довіру та пообіцяв належно виконувати разом з колективом усі поставлені завдання.

Довідково: Богдан Володимирович Подубинський народився 29 квітня 1963 року у м. Стрий Львівської області. Закінчив навчання у Львівському державному університеті ім. І. Франка. Має 24-річний стаж роботи в органах прокуратури. Працював на прокурорсько-слідчих посадах, в тому числі керівних, в органах прокуратури Львівської, Херсонської, Тернопільської областей.

Прес-служба прокуратури Рівненської області