Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

За словами Юрія Луценка, такі кадрові зміни пов’язані, передусім, із криміногенною ситуацією у державі.
Серед основних завдань, які ставляться перед прокурорами Рівненщини, Юрій Луценко акцентував увагу на боротьбі з корупцією та злочинністю у всіх сферах, а також наголосив на необхідності подальшого вирішення найболючішої проблеми регіону – ліквідації «бурштинової мафії».
«Призначаючи прокурора на Рівненщину, я думав про жорстку руку у наведенні порядку», - такими словами охарактеризував Юрій Луценко нового очільника прокуратури Рівненщини Богдана Подубинського.
«Новий керівник Рівненської обласної прокуратури вольовий, я знаю, як він працює», - зазначив Юрій Луценко та висловив впевненість, що у роботі йому допоможе колектив органів прокуратури області.
Новопризначений прокурор Рівненської області Богдан Подубинський подякував за довіру та пообіцяв належно виконувати разом з колективом усі поставлені завдання.
Довідково: Богдан Володимирович Подубинський народився 29 квітня 1963 року у м. Стрий Львівської області. Закінчив навчання у Львівському державному університеті ім. І. Франка. Має 24-річний стаж роботи в органах прокуратури. Працював на прокурорсько-слідчих посадах, в тому числі керівних, в органах прокуратури Львівської, Херсонської, Тернопільської областей.
Прес-служба прокуратури Рівненської області
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