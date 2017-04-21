Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію
Рівненська майстриня художньої вишивки Юлія Гончарова отримуватиме у 2017 році президентську стипендію.
Про це Глава держави підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2017 рік».
Відтак, щомісяця Юлія одержуватиме виплату у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З травня ця сума становитиме 1624 гривні.
Як розповіла заступник начальника управління культури і туризму Рівненської ОДА Світлана Хомяк, молода майстриня – вишивальниця за покликанням. У 2002 році закінчила курси при Рівненському навчальному центрі Державної служби зайнятості і здобула професію «вишивальник» 4 розряду.
Активно займається художньою вишивкою з 2002 року. У своїй творчості Юлія намагається враховувати досвід попередніх поколінь майстрів, працює з музейними та приватними колекціями зразків народної творчості, зокрема, рідного регіону – Рівненського Полісся.
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