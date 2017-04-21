Заморозки будуть, але опалення у Рівному не вмикатимуть
Найближчими днями на Рівненщині очікуються заморозки до п’яти градусів. Вдень температура коливатиметься від двох до дев’яти зі знаком плюс. Як повідомляє гідрометеоцентр, триватиме така погода до кінця тижня.
Через це у Вараші ще на тиждень продовжили опалювальний сезон. А от у Рівному влада котельні не запускатиме. В управлінні ЖКГ пояснили, що через тривалий технологічний процес швидше потепіліє на вулиці, аніж в батареях.
З 18 квітня 2017 року, за дорученням міського голови Рівного Володимира Хомка включено опалення для закладів соціальної сфери міста, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, медичних установ міста.
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