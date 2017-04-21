Заморозки будуть, але опалення у Рівному не вмикатимуть

¤

Найближчими днями на Рівненщині очікуються заморозки до п’яти градусів. Вдень температура коливатиметься від двох до дев’яти зі знаком плюс. Як повідомляє гідрометеоцентр, триватиме така погода до кінця тижня.

Через це у Вараші ще на тиждень продовжили опалювальний сезон. А от у Рівному влада котельні не запускатиме. В управлінні ЖКГ пояснили, що через тривалий технологічний процес швидше потепіліє на вулиці, аніж в батареях.

З 18 квітня 2017 року, за дорученням міського голови Рівного Володимира Хомка включено опалення для закладів соціальної сфери міста, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, медичних установ міста.