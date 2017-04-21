|№806 від 21.04.2017p.
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На «Лебединці» чудова Великодня експозиція з двох десятків гігантських писанок
Рівняни радо відреагували на повернення до парку святкової експозиції, цілий день навколо гігантських писанок спостерігався селфі-ажіотаж.
Фотографувались з розписаними різними національними орнаментами писанками всі, від малюків до людей поважного віку.
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