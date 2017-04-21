Відбулося засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій

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13 квітня 2017 року об 11.00 в залі засідань міськвиконкому відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м.Рівного та міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення з порядком денним:

1. Про стан техногенної безпеки на потенційно-небезпечних та хімічно-небезпечних об’єктах м.Рівного, стан впровадження на них систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення та проведеної роботи щодо укладання договорів на обслуговування з ДАРС.

2. Про декларування відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

3. Про підготовку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах міста Рівного у 2017 році.

4. Про протипожежний стан ринків міста Рівного.

5. Про стан проведення навчання населення міста та учнів шкіл правилам пожежної безпеки.

6. Про підготовку до безпечної експлуатації атракціонної техніки в місті Рівному, технічного обладнання і малих архітектурних форм на дитячих майданчиках та прибудинкових територіях житлових будинків.

За результатами комісії роботи затверджено протокол комісії, відповідальним виконавцям дані протокольні доручення по питаннях, що розглядалися.