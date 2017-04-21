Великодній настрій завдяки «МРІЇ»

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Щороку напередодні Великодня в рамках свого проекту «Великодня веселка» «МРІЯ Агрохолдинг» організовує благодійні майстер-класи з писанкарства для учнів шкіл-інтернатів. До проведення акції завжди долучаються також регіональні представництва молодіжних громадських організацій, зокрема «Національної скаутської організації України – Пласт». Із подарунками та майстер-класами пластуни і представники Компанії «МРІЯ» напередодні Великодня завітали в освітні заклади Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської та Хмельницької областей.

Як зазначив директор «Благодійного фонду Агрохолдингу “МРІЯ”» Василь Мартюк, цього року проект був реалізований в чотири етапи. «Перший – вишкіл з писанкарства та великодніх гаївок для інструкторів, – зазначив він. – Ще напередодні свят ми запросили представників громадських організацій з п’яти областей Західної України. За підтримки Пласту і товариства «Вертеп» влаштували для них навчання із основ писанкарства. Також вони ознайомилися з великодніми іграми, гаївками, які провели після Великодня».

Другим етапом «Великодньої веселки» стали майстер-класи з писанкарства у сиротинцях, школах-інтернатах. Діти створювали свої великодні шедеври із непідробним натхненням та завзяттям, озброївшись писачками і хорошим настроєм. Окрім того, щоб допомогти із матеріально-технічним оснащенням цих закладів, Агрохолдинг придбав багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, ксерокс), які вручили працівники Компанії. Також майстер-класи провели в осередках громадських організацій, що, власне, і стало третім етапом акції. Для цього «МРІЯ» придбала більше півтисячі наборів для писанкарства. Загалом цього року лише навчаннями з писанкарства «Великодня веселка» охопила більше 2 тисяч дітей.

Останнім, завершальним етапом проекту стали великодні гаївки та забави, які водили у 250-ти населених пунктах. Провели їх представники молодіжних громадських організацій. Для їх організації Компанія надала необхідну фінансову підтримку, допомогла видати поліграфічну продукцію – брошури, в яких зібрані найцікавіші забави та великодні ігри.

Завдяки цьому проекту Агрохолдинг «МРІЯ» не дає відійти в минуле українським великоднім традиціям. Компанія хоче подарувати тепло родинного затишку, радість Божого Воскресіння тим, хто найбільше цього потребує.