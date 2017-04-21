Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»
Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук, його заступник Олексій Бучинський, депутати облради.
Ще зранку в Свято-Воскресенському монастирі відбулася Божественна літургія, яку очолив Високопреосвященніший Іларіон Архиєпископ Рівненський і Острозький. Після цього під відкритим небом поблизу Пантеону Слави Героїв Гурбенського бою священнослужителі відправили панахиду за загиблими повстанцями. До Пантеону Слави Героїв Гурбенського бою поклали квіти, а всі бажаючі мали нагоду відвідати музей-криївку УПА.
- Зобов’язані пам’ятати подвиг повстанців, яким вистачило відваги, аби протистояти війську в декілька разів більшому, аніж їхнє і, тим самим, укотре підтвердити нескореність українського духу, - зазначив Микола Драганчук. - Нині маємо сучасних героїв – бійців, які захищають нашу свободу та відстоюють територіальну цілісність України на Донбасі. Вони – істинні нащадки своїх відважних предків. Щоб мешканці Рівненщини краще знали історію свого краю, а зокрема української повстанської армії, з моєї ініціативи 2017-й оголошено в області роком УПА.
Наприкінці квітня 1944 року в урочищі Гурби відбувся один із найбільших в історії бій між вояками УПА та загонами НКВС. Майже три з половиною тисячі повстанців виступили у нерівному бою проти тридцяти тисяч солдатів НКВС. Після кількаденної битви повстанці змушені були відступити, а радянські війська спалили найближчі села - Гурби та Антонівці. Точна кількість жертв серед цивільного населення та військових нині не відома.
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Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...
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