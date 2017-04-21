Весняні призовники отримають по 3200 гривень

Так, у квітні-травні українські військові частини поповнять 400 новобранців з Рівненської області. Більше половини юнаків, а саме 260, потрапить безпосередньо у Збройні Сили України. 120 новобранців відправлять на службу у Нацгвардію, а 20 хлопців призвуть у Державну спеціальну службу транспорту. Також сформують резервну сотню.
Призовникам виплачуватиметься матеріальна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів – 3 200 гривень. Грошове забезпечення строковикам виплачуватимуть вже третій рік поспіль, починаючи з осені 2015-го.
Нагадаємо, на строкову службу в 2017 році призиватимуть юнаків віком від 20 до 27 років. В армії вони перебуватимуть півтора року, а молоді люди з вищою освітою – рік. Разом з тим, бажаючих проходити військову службу за контрактом, прийматимуть з 18 років.
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