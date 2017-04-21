Проблемну об’їзну на Рівненщині відремонтували

«Ця ділянка дороги одна з проблемних на Рівненщині. Адже тут висока інтенсивність руху, передусім, великогобаритного транспорту. Тим більше, що чимало людей просили відремонтувати саме цю об’їзну. Тому облдержадміністрація звернулася до облавтодору щодо невідкладного ремонту саме з цієї ділянки», - розповів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
За три дні дорожники посиленої бригади Колоденської ДЕД за допомогою 9 одиниць спеціальної техніки використали на ремонт об’їзної 500 тонн асфальтобетонної суміші.
За словами Олексія Муляренка, дороги – одна з найбільших проблем кожної області, у тому числі й Рівненської. Саме тому першочергову увагу Рівненська ОДА приділятиме стану дорожнього покриття.
«Дана ділянка дороги – не єдина, яку буде відремонтовано цьогоріч. Нагадаю, що область долучається до фінансового експерименту з ремонту доріг. Він передбачає 50-відсоткове відрахування коштів з понадпланових надходжень від митниці до спецфондів обласних бюджетів. Як тільки будуть затверджені показники для Рівненщини, ми зробимо презентацію і розкажемо про всі ремонти автошляхів, які будуть проведені у 2017 році», - зазначив Олексій Муляренко.
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