На Рівненщині триває призовна компанія «Весна - 2017»
На Рівненському обласному збірному пункті відбулася урочиста відправка більше сотні молодих юнаків на строкову військову службу у Збройні Сили України та інші військові формування.
Військовий комісар Рівненського обласного військового комісаріату полковник Валентин Ревко зазначив, що військова служба є почесним обов’язком кожного громадянина, а також висловив переконання, що служба в армії загартує хлопців, надасть майбутнім захисникам мужності та впевненості.
Зі словами вітання та найкращими побажаннями до новобранців звернувся військовий капелан. Він побажав, щоб у щоденному армійському житті їх оберігала материнська молитва та зігрівали спогади про батьківську домівку. Після чого благословив та окропив свяченою водою майбутніх воїнів на новий та непростий етап їхнього життя.
Всього з Рівненській області під час призовної компанії «Весна - 2017» планується призвати до військової служби більше 400 юнаків.
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