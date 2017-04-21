У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва

За І квартал 2017 року Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області проведено 156 перевірок об’єктів будівництва
На 26 об’єктах виявлено порушення вимог містобудівного законодавства. За результатами проведених контрольно-інспекційних заходів видано 14 приписів про усунення порушень та 16 приписів про зупинення виконання підготовчих чи будівельних робіт.
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено 30 штрафів на загальну суму 112,5 тис. грн. Крім того, відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування» накладено 3 штрафних санкції на загальну суму 1,7 млн. грн.
Штрафні санкції застосовано щодо підрядника та проектувальника, ПМП-фірма «Спецрембуд», за результатами проведених позапланових перевірок на об’єкті «Реконструкція незавершеного будівництва торгово-побутового комплексу з готельно-офісними приміщеннями під житловий будинок з нежитловими приміщеннями на вул.Київська,67 в м. Рівне».
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