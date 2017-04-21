Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №806 від 21.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва

На 26 об’єктах виявлено порушення вимог містобудівного законодавства

За І квартал 2017 року Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області проведено 156 перевірок об’єктів будівництва

На 26 об’єктах виявлено порушення вимог містобудівного законодавства. За результатами проведених контрольно-інспекційних заходів видано 14 приписів про усунення порушень та 16 приписів про зупинення виконання підготовчих чи будівельних робіт.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено 30 штрафів на загальну суму 112,5 тис. грн. Крім того, відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування» накладено 3 штрафних санкції на загальну суму 1,7 млн. грн.

Штрафні санкції застосовано щодо підрядника та проектувальника, ПМП-фірма «Спецрембуд», за результатами проведених позапланових перевірок на об’єкті «Реконструкція незавершеного будівництва торгово-побутового комплексу з готельно-офісними приміщеннями під житловий будинок з нежитловими приміщеннями на вул.Київська,67 в м. Рівне».

21.04.2017


Переглядів: 58

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 806 від 22.04.2017p.
¤ 
Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...

¤ 
Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Рівненська майстриня художньої вишивки Юлія Гончарова отримуватиме у 2017 році президентську стипендію....

¤ 
Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...

¤ 
Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...

¤ 
Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
2. Розклад руху автобусів [253] (15384)
3. Моє місто - найкраще [427] (10959)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7234)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7142)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6518)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6371)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (6068)
9. Душ для всіх [432] (5397)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5291)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5148)
12. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (5046)
13. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5035)
14. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (5029)
15. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4995)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України! (63)
2. Визначаємо стан здоров’я за нігтями (62)
3. У ДТП на Дубенщині загинув іноземець (61)
4. Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів (60)
5. Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію (60)
6. У «чистий» четвер поліція завадила вивантаженню львівського сміття у Гощанському районі (59)
7. Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви» (59)
8. Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян (59)
9. На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком (58)
10. Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області (58)
11. У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва (58)
12. Кліматична техніка AERMEC (58)
13. На Рівненщині триває призовна компанія «Весна - 2017» (58)
14. 20 кілограмів бурштину перевозив житель Володимирецького району (57)
15. У Дубні чоловік кинувся під потяг (57)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс