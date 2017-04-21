Зводять дитсадок для 60 дошкільнят

Як розповіли в Здолбунівській РДА, дехто з батьків возить своїх дітей у садочок в сусіднє село, проте здебільшого малюки не мають можливості відвідувати дошкільний заклад.
Наразі будівельники вже зводять 2-ий поверх. Цього року планують змонтувати дах, встановити вікна та обштукатурити майбутні групи. На ці роботи спрямують більше 3 мільйонів гривень з обласного та районного бюджетів. Планується, що у майбутньому дитсадку буде виховуватись 60 дошкільнят.
«Торік в Рівненській області створили 836 додаткових місць для дошкільнят. В цьому році ми теж робимо все можливе, аби забезпечити дітям можливості для повноцінного розвитку, - зазначає голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. –Коли в селі є дитячий садок, це означає, що село живе і розвивається».
У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...
Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...
Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...
Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється