Зводять дитсадок для 60 дошкільнят

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Як розповіли в Здолбунівській РДА, дехто з батьків возить своїх дітей у садочок в сусіднє село, проте здебільшого малюки не мають можливості відвідувати дошкільний заклад.

Наразі будівельники вже зводять 2-ий поверх. Цього року планують змонтувати дах, встановити вікна та обштукатурити майбутні групи. На ці роботи спрямують більше 3 мільйонів гривень з обласного та районного бюджетів. Планується, що у майбутньому дитсадку буде виховуватись 60 дошкільнят.

«Торік в Рівненській області створили 836 додаткових місць для дошкільнят. В цьому році ми теж робимо все можливе, аби забезпечити дітям можливості для повноцінного розвитку, - зазначає голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. –Коли в селі є дитячий садок, це означає, що село живе і розвивається».