Кліматична техніка AERMEC

¤ Світ кондиціонерів

Італійська компанія AERMEC представляє на українському ринку кліматичну техніку, що має понад піввікову історію і зарекомендувала себе з найкращого боку. Для виробництва обладнання використовуються комплектуючі провідних світових виробників, таких як Bitzer, що свідчить про високу технологічність кліматичного обладнання. Розробкою зовнішнього вигляду продукції займається одне з провідних дизайнерських бюро - Італ-дизайн, відоме створенням іміджу Порше і Феррарі. Таким чином, продукція під брендом AERMEC є яскравим втіленням передових технологій, елегантного дизайну, європейської надійності.

Компанія бере активну участь у формуванні сучасного європейського ринку кліматичної техніки шляхом організації тематичних конференцій із залученням провідних фахівців галузі. Напередодні Великодніх свят її офіційне представництво - ТОВ «АЕРМЕК Україна» (м. Київ) - провело такий захід у Рівному спільно з Науково-дослідною лабораторією експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування.

У роботі науково-технічної конференції взяли участь: директор ТОВ «АЕРМЕК Україна» Олександр ПОСТОЮК, регіональний менеджер ТОВ «АЕРМЕК Україна» Олексій ЧЕРВІНСЬКИЙ, керівник НДЛ ЕНБіС НУВГП, кандидат технічних наук, доцент Віталій СОБУЦЬКИЙ, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, кандидат технічних наук, доцент Микола КІЗЄЄВ та запрошені спеціалісти з вентиляції та кондиціювання. Відбулася цікава і змістовна презентація продукції світового виробника кліматичного обладнання.

AERMEC S.p.A: історія та сьогодення

Засновником компанії АЕRМЕC є Еторе Ріелло. Він народився в 1868-му, у 20 років емігрував до Бразилії, та через деякий час повернувся в Італію, де в 1922 році створив виробничу компанію Фрателлі Ріелло. У 1923-му він розробив свою першу масляну конфорку з регулюванням температури. Джордано Ріелло, онук Еторе, зробив свій перший кондиціонер у 1961 році. У 1963-му він заснував корпорацію AERMEC S.p.A (Італія), яка ось уже понад півстоліття утримує лідируючі позиції на ринку професійного кліматичного обладнання. Виробничі потужності заводу-виробника обладнання AERMEC, загальною площею 104 тис. кв.м, розташовані в місті Бевілаква (Верона). Штат співробітників складається з 1400 осіб. Середній річний обсяг продажів становить 305 млн. євро, при цьому на реінвестування у виробництво нових технологій виділяється 7,4% від річного обороту.

На заводах AERMEC S.p.A виготовляються холодильні машини, вентиляторні доводчики, центральні кондиціонери і широкий спектр компонентів для систем вентиляції та кондиціювання. Понад 300 стандартних рядів у більш ніж 10 тисячах конфігурацій пропонують охолодження, опалення, виробництво гарячої води, рекуперацію тепла, вентиляцію та очищення. Компанія випускає також обладнання в спеціальному виконанні для атомної промисловості. AERMEC є учасником Європейського ліцензійної угоди EUROVENT і має міжнародний сертифікат ISO 9001, який гарантує якість виробів на всіх етапах - від проектування і розробки до випуску готової продукції.

10 дочірніх підприємств представляють компанію AERMEC у європейських країнах стратегічного значення. Понад 70 дистриб’юторів реалізують її вироби на всіх континентах. «Продукція компанії розроблена для задоволення потреб споживачів у світовому масштабі, - вважає директор ТОВ «АЕРМЕК Україна» Олександр ПОСТОЮК. - Вона відповідає нормам міжнародного законодавства, різним умовам навколишнього середовища та індивідуальним очікуванням клієнтів».

Відповідає європейським стандартам якості

Кліматична техніка AERMEC представлена широкою гамою моделей. Серед них:

• вентиляторні доводчики (фанкойли);

• підвісні припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла (канальні доводчики) та з холодильним контуром із функцією теплового насоса;

• центральні кондиціонери з несучим корпусом;

• холодильні машини, теплові насоси з унікальними характеристиками та компресорно-конденсаторні агрегати;

• агрегатовані кондиціонери з водяним охолодженням і відцентровими вентиляторами (шафові кондиціонери);

• гідромодулі, виносні конденсатори, повітряно-рідинні холодильні системи (Dry cooler).

Обладнання AERMEC високонадійне в експлуатації, що підтверджено річною заводською гарантією, і відповідає європейським стандартам якості та екологічної безпеки. Має високу економічність, підтверджену сертифікатами EUROVENT, вирізняється низьким рівнем шуму (чіллер 1,2 МВт, по холоду - 66 дБА), а також йому притаманні малі розміри внутрішніх блоків (187 см глибина корпусного фанкойла, потужністю 2,01 кВт, модель серії Omnia). Завдяки використанню нових матеріалів і технологій оптимізовані габаритні розміри та вага холодильних машин, що дозволяє підвищити продуктивність і енергоефективність. Внутрішні блоки мають привабливий зовнішній вигляд та ідеально вписуються в інтер’єр.

AERMEC S.p.A: складові професійного успіху

Дослідження і розробка. Відмінною рисою роботи компанії AERMEC є проведення науково-дослідницької роботи в області кондиціювання повітря, що дозволяє забезпечити повне задоволення потреб клієнтів і споживачів кліматичної техніки. Розглядаючи дослідження як суттєвий елемент для розвитку своїх продуктів, AERMEC ефективно співпрацює з професорами з провідних італійських і французьких університетів, які спеціалізуються на технологіях контролю клімату.

Розвиток виробництва та якість. AERMEC підтримує свою конкурентоспроможність не тільки завдяки новітнім розробкам у сфері кліматичних технологій, особлива увага приділяється вдосконаленню виробничих технологій і посиленому вихідному контролю. Вся продукція, що випускається AERMEC, проходить жорсткий вихідний контроль у спеціально сконструйованих кліматичних камерах, тому будь-яка техніка, що виходить за ворота заводів AERMEC, на 100% відповідає задекларованим виробником технічним характеристикам і не вимагає додаткової наладки на місці установки.

Професіоналізм. З початку 70-х років минулого століття AERMEC постійно здійснює програми навчання і тренінгів в Навчальному центрі, розташованому на головному заводі в Італії. Більше 8000 проектувальників і монтажників відвідали курси протягом останніх 20 років.

Турбота про замовника. Першим і найголовнішим є задоволення потреб замовника. Ексклюзивна мережа професійно підготовлених дилерів і дистриб’юторів можуть дати відповідь на будь-яке питання, що стосується контролю клімату. Велика кількість професіоналів супроводжують обладнання AERMEC від початку його виробництва до використання його кінцевим покупцем, гарантуючи надійну й оптимальну експлуатацію.

Інформаційне забезпечення. AERMEC проводить періодичні зустрічі з висококваліфікованими експертами в галузі виробництва і застосування кліматичного обладнання, організовує курси для проектувальників і монтажних організацій, публікує наукові статті та випускає спеціалізований журнал «Climanotizie» - головне в Італії науково-популярне видання у сфері вентиляції та кондиціювання.

Надійне обладнання – задоволені клієнти

Сертифікати, отримані AERMEC, відображають задоволення клієнтів у всьому світі, що підтверджує справжню європейську якість продукції компанії. Ідеальний клімат прирівнюється до підвищеного комфорту, якості повітря і благополуччя. AERMEC розуміє це як:

• повага до оточуючих;

• мінімум шуму;

• пошуки економії енергії;

• охорона здоров’я людини.

AERMEC досягає ідеального клімату в усіх сферах - побутовій, виробничій та соціальній. В AERMEC сервіс починається на етапі концепції проекту, а не після запуску. Пропонується швидка та компетентна відповідь на кожному континенті і в усьому світі за допомогою добре навченого персоналу 78 сервісних центрів, розташованих в Італії та за кордоном. Для збалансованого й оптимального рішення залучаються всі сторонни. AERMEC залишається з його продуктами протягом усього їх життєвого циклу. «Ми забезпечуємо сервіс від запуску обладнання в експлуатацію до післягарантійного обслуговування, - запевняє регіональний менеджер ТОВ «АЕРМЕК Україна» Олексій ЧЕРВІНСЬКИЙ. - Сервісне обслуговування в Україні проводиться мережею авторизованих компаній, а також безпосередньо нашою компанією».

ТОВ «АЕРМЕК Україна», що є офіційним представництвом компанії AERMEC S.p.A, пропонує замовникам мотивовані рішення з оптимізації проекту кондиціювання і допомагає у виборі ідеології холодопостачання, що задовольняє споживачів за вартістю обладнання та експлуатаційних витрат. «Наші фахівці готові надати своїм клієнтам оригінальні технічні рішення для будь-яких системних задач з вентиляції та кондиціювання повітря, промислового і технологічного холодопостачання, - наголошує директор ТОВ «АЕРМЕК Україна» Олександр ПОСТОЮК. - Для нас найважливішими орієнтирами є довіра замовників та повага партнерів».