У «чистий» четвер поліція завадила вивантаженню львівського сміття у Гощанському районі

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13 квітня, близько четвертої ранку працівники групи реагування патрульної поліції (ГРПП) Гощанського відділення у полі між селами Башино та Симонів зупинили автомобіль «MAN», наповнений львівським сміттям, а також автомобіль «Lexus», який супроводжував вантаж.

Правоохоронці застали непроханих гостей, коли ті намагалися незаконно вивантажити сміття неподалік кар’єру поблизу дитячого табору. Нагадаємо, 11 квітня майже у тому ж місці слідчо-оперативна группа виявила в трьох місцях побутові відходи, привезені, ймовірно, з Львівщини.

Помітивши поліцейських, автомобілі рушили у напрямку Острога, намагаючись уникнути зустрічі. Втім, завдяки злагодженим та оперативним діям працівників ГРПП, зловмисникам не вдалося втекти.

Водій вантажівки, житель Сумської області, пояснив, що віз 30 кубометрів сміття зі Львова у Запоріжжя. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Автомобілі знаходяться на території Бугринської сільської ради. Поліцейські разом із органами державної влади та місцевого самоврядування вживатимуть усі необхідні заходи, аби не допустити забруднення рівненської землі львівським сміттям. За результатами наради, яку проводив голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, прийнято рішення про посилення контролю з боку правоохоронних органів за переміщенням на території Рівненщини великогабаритних транспортних засобів, які перевозять побутові відходи.

Нагадаємо, ГРПП створені у березні минулого року в рамках реформування правоохоронної системи.