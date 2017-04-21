У Дубні чоловік кинувся під потяг

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Трагічний випадок трапився 13 квітня, близько опівдня на залізниці поблизу міста Дубно.

Поліцейські з’ясували, що 45-річнй дубенчанин проживав разом із молодшим рідним братом неподалік залізничної станції. Чоловік хворів психічним розладами та мав групу інвалідності, через що неодноразово намагався поквитатися з життям. Востаннє через стрибок із другого поверху, поламав ноги, тож пересувався на милицях. Крім того, тиждень тому померла їх матір.

Чергова спроба покінчити життя самогубством стала для дубенчанинафатальною. Близько опівдня він кинувся під вантажний потяг і від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Тіло його направили в морг Дубенської центральної районної лікарні.

З метою проведення детальної перевірки та зібрання необхідних доказів, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.