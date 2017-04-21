У ДТП на Дубенщині загинув іноземець

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 квітня, близько другої години ночі, поблизу села Зелений Гай. Громадянин Німечинни від отриманих травм загинув на місці події. Пасажир іншого авто — у реанімації.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 27-річний житель Федеративної республіки Німеччина, на автомобілі «Audi A4» рухаючись у напрямку Рівного не врахував дорожню обстановку та з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху. Там допустив зіткнення із позашляховиком «BMW-X6» під керуванням 39-річного львів’янина.

У результаті ДТП іноземець отримав травми несумісні із життям, а 31-річна львів’янка — пасажир позашляховика з діагнозом політравма госпіталізована у реанімаційне відділення Дубенської центральної районної лікарні. Водій «BMW» отримав закриту черепно-мозкову травму та забої .

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.