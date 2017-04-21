У ДТП на Дубенщині загинув іноземець

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 квітня, близько другої години ночі, поблизу села Зелений Гай. Громадянин Німечинни від отриманих травм загинув на місці події. Пасажир іншого авто — у реанімації.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 27-річний житель Федеративної республіки Німеччина, на автомобілі «Audi A4» рухаючись у напрямку Рівного не врахував дорожню обстановку та з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху. Там допустив зіткнення із позашляховиком «BMW-X6» під керуванням 39-річного львів’янина.
У результаті ДТП іноземець отримав травми несумісні із життям, а 31-річна львів’янка — пасажир позашляховика з діагнозом політравма госпіталізована у реанімаційне відділення Дубенської центральної районної лікарні. Водій «BMW» отримав закриту черепно-мозкову травму та забої .
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...
Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...
Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...
Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється