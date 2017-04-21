Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 13 квітня, близько десятої вечора, автомобіль «Toyota Corolla» під керуванням 26-річного жителя Житомира, об’їжджаючи корову, яка лежала на проїзній частин дороги, занесло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з автомобілем «BMW 525» під керуванням 29-річного жителя Івано-Франківська.
У результаті ДТП водія «Toyota» із відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, переломом основи черепа, мозковою комою госпіталізували до реанімаційного відділення Радивилівської центральної районної лікарні.
Пасажири цієї іномарки, 20-річний житель села Кисень Житомирської області та 33-річний житомирянин, отримали травми несумісні з життям.
Водій «BMW» у ДТП не постраждав, та за медичною допомогою не звертався.
Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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