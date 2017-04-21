|№806 від 21.04.2017p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян
Дубенчанку та жителя Володимирецького району по телефону ошукали невідомі особи, які представилися працівниками служби безпеки банку. З особистих рахунків громадян вони зняли понад 51 тисячу гривень.
Чоловік, який зателефонував до 57-річної дубенчанки повідомив, що хтось несанкціоновано отримав доступ до її банківського рахунку. Для того, аби убезпечити кошти від крадіжок, слід відкрити новий рахунок та перерахувати туди усі заощадження. Таким чином жінка позбулася 33 тисяч 300 гривень.
У такий же спосіб житель Великого Жолудська перерахував зловмисникам 18 тисяч гривень.
За фактами шахрайства у поліції розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре застерігають громадян не проводити банківських операцій по телефону із невідомими особами.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. Визначаємо стан здоров’я за нігтями (63)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: