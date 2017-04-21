Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян

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Дубенчанку та жителя Володимирецького району по телефону ошукали невідомі особи, які представилися працівниками служби безпеки банку. З особистих рахунків громадян вони зняли понад 51 тисячу гривень.

Чоловік, який зателефонував до 57-річної дубенчанки повідомив, що хтось несанкціоновано отримав доступ до її банківського рахунку. Для того, аби убезпечити кошти від крадіжок, слід відкрити новий рахунок та перерахувати туди усі заощадження. Таким чином жінка позбулася 33 тисяч 300 гривень.

У такий же спосіб житель Великого Жолудська перерахував зловмисникам 18 тисяч гривень.

За фактами шахрайства у поліції розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре застерігають громадян не проводити банківських операцій по телефону із невідомими особами.