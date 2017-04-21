20 кілограмів бурштину перевозив житель Володимирецького району
14 квітня, після опівночі у селі Стара Рафалівка працівники поліції зупинили автомобіль «Audi A6». Під час огляду у багажнику автомобіля правоохоронці виявили поліетиленовий пакет із камінням бурштину-сирцю.
Керував іномаркою 35-річний житель Володимирецького району. Автомобіль та «сонячне каміння» вагою 17 кілограмів 800 грамів вилучили.
Крім того, поблизу Дубровиці, 13 квітня, інспектори з дорожнього нагляду зупинили для перевірки автомобіль «ВАЗ 21011» під керуванням 33-річного жителя села Берестя. В салоні авто виявили та вилучили два кілограми 400 грамів бурштину.
За фактами зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України.
Придані сили оперштабу у лісовому масиві поблизу села Грицьки виявили свіжі сліди гідрозмиву ґрунту та покинуту мотопомпу. Разом із обладнанням для видобутку бурштину її транспортували до Дубровицького відділення поліції. Ще одну мотопомпу виявили в урочищі «Юкмань» поблизу Володимирця.
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