На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком

¤ Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви» Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об... =>>>=

¤ Визначаємо стан здоров’я за нігтями Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже... =>>>=