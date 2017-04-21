|№806 від 21.04.2017p.
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На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком
13 квітня, на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» неподалік села Малушка Березнівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика. В результаті зіткнення постраждав водій останнього транспортного засобу.
За попередньою інформацією, авто «Volkswagen Golf», яке потрапило у вибоїну, викинуло на зустрічну смугу руху, де на той момент у напрямку Сарн рухалася вантажівка «DAF». У результаті зіткнення обоє транспортних засобів знесло в кювет.
Водія легковика із численними травмами доставили до Сарненськоїцентральної районної лікарні.
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