Поліцейські розслідують обставини бійки у Рівному

13 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на майдані Незалежності обласного центру двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження 34-річному жителю Рівненського району.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що між трьома чоловіками виник конфлікт. При цьому двоє молодиків завдали тілесних ушкоджень 34-річному жителю Рівненського району, працівнику поліції, який перебував у цивільному одязі поза службою.
Учасниками конфлікту виявилися 18-річний львів’янин і 22-річний житель Чернігова, які тимчасово у справах приїхали у Рівне.
Потерпілого госпіталізували до медзакладу, де у нього діагностували перелом кісток носа та забої.
За цим фактом розпочато досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про повідомлення молодикам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти та чотирьох років відповідно.
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