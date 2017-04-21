Провідна неділя: прикмети, вірування, забобони – поради біоенергетика

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Заходити на цвинтар треба тільки через ворота.

Коли повертаєтеся із цвинтаря додому, тричі мийте руки.

З кладовища не можна приносити продукти. Хліб і паску краще лишити у церкві.

Їсти на цвинтарі теж не бажано. Після таких обідів у людей з’являються болячки.

Жінка повинна мати на голові хустку. Дітям чіпляють на куртку чи кофтину маленьку булавку від пристріту.

Біля могили треба прочитати «Отче наш», можна тричі поцілувати хрест або пам’ятник.

Коли йдете з кладовища, зверніться до покійних подумки: «Нам нехай здоровиться, а вам легко лежиться», «Вам — Царства Божого діждати, а нам — до вас не поспішати».

У Провідну неділю не можна копати город. Усе посіяне і посаджене на Великодній тиждень погано сходитиме й родитиме.

Бідняки, які збирають крашанки, паски та цукерки на могилах, повинні прочитати молитву за покійного, інакше він приходитиме до них у сни.

Якщо знайдете на порозі або подвір’ї вінок чи квіти з кладовища, розсипану землю, сіль чи крупу, виметіть з подвір’я до найближчого перехрестя. Вроки повернуться до людини, яка хотіла їх на вас навести.

Також знахарі кажуть, що щоб уберегтися від неприємностей, треба заходити на цвинтар тільки через ворота. На вході тричі перехрестіться. Виходячи зробіть те саме, повернувшись обличчям до могил. Знак хреста — це пошана до мертвих і водночас оберіг від нечистого. Вдома свяченою водою тричі вмийте руки й обличчя.

У свяченій воді також споліскують рушник, який стелили на могилі під паску.

Також вважається, що провідну неділю небіжчики при вході на цвинтар зустрічають своїх родичів. Вийти за ворота не можуть. Душі, які не знайшли спокою, можуть скочити на плечі живої людини, якщо вона часто озирається на цвинтар, і вийти за його межі.

Ще люди вірили, що за допомогою великоднього яйця душі померлих можуть отримати полегшення на тому світі. Для цього треба тільки сходити на цвинтар, тричі похристосуватися з небіжчиком і, поклавши на його могилу яйце, розбити його потім, покришити і згодувати «вільної» до птаха, що в подяку за це згадає померлих і буде просити за них Бога.