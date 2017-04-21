Зірка «Не родись красивою» Ольга Ломоносова стала мамою втретє

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Ольга Ломоносова народила своєму чоловікові Павлу Сафонову сина.

Актор Павло Сафонов у своєму мікроблозі повідомив довгоочікувану новину: Ольга Ломоносова народила третю дитину - сина. Поки невідомо, як пара вирішила назвати дитину.

"Майже світанок, і я розумію, що це новий день, в який найкраща дівчина на світі, Ольга Ломоносова втілила мою мрію про безкоштовну парковку в життя. У нас народився син! Дякуємо!" - прокоментував народження сина щасливий батько

До слова, син Ольги Ломоносової і Павла Сафонова, як повідомила шанувальникам сама зоряна мама, народився 14 квітня.

"Я щаслива" - додала актриса.

Відзначимо, що Павло Сафонов і Ольга Ломоносова разом більше десяти років. Цікаво, що актори досі офіційно не зареєстрували свої відносини. До народження малюка знаменитості виховували двох доньок - Варвару і Олександру. Тепер у дівчаток з'явився брат.

Алла Пугачова відсвяткувала 68-річчя

15 квітня співачці Аллі Пугачовій виповнилось 68 років. Фото святкування дня народження розмістив в Instagram її чоловік, шоумен Максим Галкін. Алла Пугачова зустріла цей день в сімейному колі в своєму замку в селі Грязь.

Відео, зняте на святі, опублікував в Instagram онук Пугачової, Дені Байсаров.

"Я ніколи не приховувала, скільки мені років. Щороку одна історія: відкриваю який-небудь журнал чи газету, а там - мій точний вік. Хоч ти лопни. Всі знають. Точніше, нічого не знають, крім віку." - Алла Пугачова.

До речі, у вільний час від виступів Алла Пугачова займається живописом. Знайомі Примадонни запевняють, вона відмінно володіє відразу декількома техніками і вже багато років пише картини

Спеціальний підданий Єлизавети II розношує туфлі королеви

Багатьох шанувальників королівської сім'ї завжди дивувало те, як Єлизаветі II в її роки вдається без зусиль носити взуття на підборах? Як вдалося з'ясувати західним ЗМІ, щоб туфлі не доставляли королеві дискомфорту, вона найняла спеціальну людину, яка їх розношує.

До слова, при дворі є підданий, який займається тим, що носить взуття Єлизавети до тих пір, поки воно не стає досить м'яким. Про це пресі розповів королівський кравець і дизайнер Стюарт Парвін (Stewart Parvin).

Відзначимо, що 90-річна королева Британії Єлизавета II веде активний спосіб життя і не пропускає жодної важливої ​​події Великобританії. Вірними її супутниками на всіх святкових і офіційних заходах є не тільки капелюшки, а й витончені туфлі на невисокому каблуці (серед фаворитів королеви - марки Anello&Davide і Stuart Weitzman).

Регіна Тодоренко прокоментувала скандал навколо «Орла і решки»

Навколо відомої телеведучої Регіни Тодоренко розгорівся неабиякий скандал. Продюсерка шоу «Орел і решка» Нателла Крапівіна заявила, що дівчині загрожує звільнення та штраф в розмірі двох мільйонів рублів. Про це Нателла повідомила російському виданню life.ru.

Справа в тому, що Регіна Тодоренко нібито сказала, що глядачів шоу «Орел і решка» вводять в оману. Все, що бачать глядачі не є правдою, а всі бюджети досить обмежені. Судячи з усього, мова йде про цю бесіду:

Регіна Тодоренко, в свою чергу, не забарилася з офіційною відповіддю в своєму мікроблозі з приводу ситуації, що склалася:

Друзі, скільки людей, стільки й думок. Кожен з нас може помилитися, щось додумати, вирвати з контексту, особливо це стосується ЗМІ. Я не є продюсером проекту і не знаю, як формуються бюджети. У моїх руках золота карта, яка дає мені величезні можливості. Навіть ведучі не знають, скільки на ній грошей. Нещодавно в Новосибірську я давала інтерв'ю про те, як працює наша золота карта, про те, що це символ багатства і ті люди, у яких вона є, можуть дозволити собі абсолютно все. У деяких, повторюся в деяких випадках дійсно бувають моменти, коли доводиться дуже швидко знімати в готелях або ресторанах, тому що за один день нам потрібно побувати в 10 місцях одночасно. Ми просто фізично не встигаємо пожити в кльових номерах, а дуже хочеться, але терміни зйомок занадто стиснуті. У нас же є всього лише один вікенд. Наша велика команда створює диво, і я пишаюся, що я є частиною цієї команди. Але всіх організаційних моментів я знати не можу, а можу тільки припускати, як наші трудяги-продюсери шукають цікаві локації, розваги і на яких умовах домовляються. Я приношу свої вибачення всій команді #ОреліРешка, каналу ПЯТНИЦА, каналу ІНТЕР за те, що дезінформувала шанувальників.

Чим закінчиться ця скандальна історія – покаже час. Але численні шанувальники телеведучої вже встали на її захист і просять продюсерів залишити Регіну в проекті.