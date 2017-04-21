Визначаємо стан здоров’я за нігтями

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Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередженням, що щось не так із вашим організмом. Можливо, вам не вистачає певного вітаміну або ви страждаєте на анемію і навіть не усвідомлюєте цього.

Сухі й ламкі нігті

Цей може бути пов’язано з проблемами з щитоподібною залозою, анемією, грибком.

Якщо ваші нігті за ніч стали дуже сухими й ламкими, це може бути через анемію або захворювання щитоподібної залози.

На жаль, олія для кутикули не допоможе вирішити цю проблему.

Щоб визначити розлад, треба перевірити рівень гормонів і переконатися, що ваша щитоподібна залоза знаходиться під контролем.

Крім того, слід мати на увазі, що ця проблема не пов’язана з вагою.

Існує помилкове переконання, що лише люди з надмірною вагою мають проблеми з щитоподібною залозою, або що ви можете бути схильні до анемії, якщо ви гладкі. Правда в тому, що ці розлади не завжди йдуть рука об руку.

Крім того, майте на увазі, що грибок також може зробити нігті сухими та слабкими.

Знебарвлені нігті

Якщо вони змінили колір, то ви можете страждати від грибка, цукрового діабету, мати проблеми із печінкою, нирками, серцем або легенями.

Пам’ятайте, що здорові нігті мають бути рожевого кольору з білими півмісяцями біля основи.

Різні кольори нігтів можуть означати таке:

Зелений = бактеріальна інфекція.

Червоні прожилки в основі нігтів = інфекції клапанів серця.

Синявий = низький рівень кисню у крові.

Блідий = авітаміноз.

Білий = гепатит або анемія.

Темні плями на верхній частині нігтя = ознаки старіння і серцевої недостатності.

Темні лінії під нігтями = рак шкіри

Тріснуті нігті

Якщо ваші руки завжди у воді, нігті будуть постійно коливатися між зволоженням і зневодненням. З часом це може викликати розриви та тріщини. Ця проблема також може призвести до відшаровування нігтів.

Якщо ви постійно гризете їх, це може мати той же ефект.

Не гризіть їх. Крім того, якщо вам доводиться занурювати руки в воду, то необхідно вдягати рукавички.

Цей стан також може свідчити про нестачу: фолієвої кислоти, вітаміну С, білка

Якщо ви помітили будь-які з цих симптомів, збільште споживання вітаміну С. Для цього можна їсти фрукти, такі як апельсини або грейпфрути, принаймні один раз на день.

Дуже товсті нігті

Якщо ваші нігті не знебарвлюються і виглядають сильними та здоровими, то товсті нігті не мають бути проблемою.

Але якщо вони стали занадто товстими, а ви не проводили жодних процедур для їх зміцнення, у вас може бути хвороба легенів.

Якщо вони товсті, це ще не означає, що вони міцні, особливо якщо вони схожі на кігті.

Якщо ви приймаєте ліки, і нігті раптом стають грубшими, необхідно обговорити це зі своїм лікарем, тому що ви, можливо, страждаєте на алергічну реакцію.

На нігтях є пази або вм’ятини

Іноді руки трохи забиваються на роботі, і, як наслідок, можуть почати з’являтися невеликі вм’ятини.

Однак, якщо ваші руки не пошкоджені, але ви помітили кілька прожилок на одному або кількох нігтях, то зверніть увагу на волосся і шкіру.

Мінеральна і вітамінна недостатність можуть призвести до псоріазу або випадіння волосся.

Ця проблема зазвичай вирішується покращенням раціону або вітамінними добавками.