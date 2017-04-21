Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №806 від 21.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередженням, що щось не так із вашим організмом. Можливо, вам не вистачає певного вітаміну або ви страждаєте на анемію і навіть не усвідомлюєте цього.

Сухі й ламкі нігті

Цей може бути пов’язано з проблемами з щитоподібною залозою, анемією, грибком.

Якщо ваші нігті за ніч стали дуже сухими й ламкими, це може бути через анемію або захворювання щитоподібної залози.

На жаль, олія для кутикули не допоможе вирішити цю проблему.

Щоб визначити розлад, треба перевірити рівень гормонів і переконатися, що ваша щитоподібна залоза знаходиться під контролем.

Крім того, слід мати на увазі, що ця проблема не пов’язана з вагою.

Існує помилкове переконання, що лише люди з надмірною вагою мають проблеми з щитоподібною залозою, або що ви можете бути схильні до анемії, якщо ви гладкі. Правда в тому, що ці розлади не завжди йдуть рука об руку.

Крім того, майте на увазі, що грибок також може зробити нігті сухими та слабкими.

Знебарвлені нігті

Якщо вони змінили колір, то ви можете страждати від грибка, цукрового діабету, мати проблеми із печінкою, нирками, серцем або легенями.

Пам’ятайте, що здорові нігті мають бути рожевого кольору з білими півмісяцями біля основи.

Різні кольори нігтів можуть означати таке:

Зелений = бактеріальна інфекція.

Червоні прожилки в основі нігтів = інфекції клапанів серця.

Синявий = низький рівень кисню у крові.

Блідий = авітаміноз.

Білий = гепатит або анемія.

Темні плями на верхній частині нігтя = ознаки старіння і серцевої недостатності.

Темні лінії під нігтями = рак шкіри

Тріснуті нігті

Якщо ваші руки завжди у воді, нігті будуть постійно коливатися між зволоженням і зневодненням. З часом це може викликати розриви та тріщини. Ця проблема також може призвести до відшаровування нігтів.

Якщо ви постійно гризете їх, це може мати той же ефект.

Не гризіть їх. Крім того, якщо вам доводиться занурювати руки в воду, то необхідно вдягати рукавички.

Цей стан також може свідчити про нестачу: фолієвої кислоти, вітаміну С, білка

Якщо ви помітили будь-які з цих симптомів, збільште споживання вітаміну С. Для цього можна їсти фрукти, такі як апельсини або грейпфрути, принаймні один раз на день.

Дуже товсті нігті

Якщо ваші нігті не знебарвлюються і виглядають сильними та здоровими, то товсті нігті не мають бути проблемою.

Але якщо вони стали занадто товстими, а ви не проводили жодних процедур для їх зміцнення, у вас може бути хвороба легенів.

Якщо вони товсті, це ще не означає, що вони міцні, особливо якщо вони схожі на кігті.

Якщо ви приймаєте ліки, і нігті раптом стають грубшими, необхідно обговорити це зі своїм лікарем, тому що ви, можливо, страждаєте на алергічну реакцію.

На нігтях є пази або вм’ятини

Іноді руки трохи забиваються на роботі, і, як наслідок, можуть почати з’являтися невеликі вм’ятини.

Однак, якщо ваші руки не пошкоджені, але ви помітили кілька прожилок на одному або кількох нігтях, то зверніть увагу на волосся і шкіру.

Мінеральна і вітамінна недостатність можуть призвести до псоріазу або випадіння волосся.

Ця проблема зазвичай вирішується покращенням раціону або вітамінними добавками.

21.04.2017


Переглядів: 63

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 806 від 22.04.2017p.
¤ 
Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...

¤ 
Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Рівненська майстриня художньої вишивки Юлія Гончарова отримуватиме у 2017 році президентську стипендію....

¤ 
Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...

¤ 
Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...

¤ 
Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
2. Розклад руху автобусів [253] (15384)
3. Моє місто - найкраще [427] (10959)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7234)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7142)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6518)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6371)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (6068)
9. Душ для всіх [432] (5397)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5291)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5148)
12. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (5046)
13. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5035)
14. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (5029)
15. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4995)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Визначаємо стан здоров’я за нігтями (63)
2. Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України! (63)
3. У ДТП на Дубенщині загинув іноземець (61)
4. У «чистий» четвер поліція завадила вивантаженню львівського сміття у Гощанському районі (60)
5. Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів (60)
6. Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію (60)
7. Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви» (59)
8. На Рівненщині триває призовна компанія «Весна - 2017» (59)
9. Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян (59)
10. На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком (58)
11. Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області (58)
12. У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва (58)
13. Кліматична техніка AERMEC (58)
14. У Дубні чоловік кинувся під потяг (58)
15. 20 кілограмів бурштину перевозив житель Володимирецького району (57)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс