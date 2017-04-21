Кілька ознак, які можуть вказувати на появу каменів у жовчному міхурі

¤

Жовчні камені – це маленькі, проте тверді кристали, які можуть заблокувати жовчний міхур і завадити йому виконувати його звичні функції. Вони з’являються в організмі через зміни у жовчі, наявність запального процесу, в результаті нездатності жовчного міхура продукувати жовч, а ще через високий рівень холестерину чи неправильне харчування.

У результаті, багато людей змушені вдаватися до хірургічних втручань для видалення жовчних каменів, і оскільки ця проблема досить поширена, слід докласти всіх можливих зусиль для запобігання її появі.

Жовчні камені можуть виникати без проявів відчутних симптомів, тому хворий іноді і не помічає, що з його організмом щось не так, і далі веде звичний спосіб життя.

Ознаки появи жовчних каменів

Для початку розглянемо основні ознаки наявності каменів у жовчному міхурі, хоча варто відзначити, що багато лікарів стверджують, що у 40% хворих появу не супроводжують жодні симптоми. Попри це, на той випадок, якщо ви належите до решти 60%, нам слід детальніше розглянути ознаки вищезгаданої проблеми.

1. Тип болю

Біль виникає раптово і триває всього декілька секунд. Він зосереджується у правій верхній частині живота чи між лопатками. Такий біль є першою ознакою того, що у жовчному міхурі вже утворився камінь, який може спричинити блокування міхурової та жовчної проток.

2. Здуття живота

Не варто панікувати. Звісно, здуття живота може виникнути через безліч причин, окрім наявності жовчних каменів у організмі. Проте, якщо ви регулярно страждаєте на здуття живота, подумки дайте відповідь на такі питання: Ви відчуваєте здуття живота щодня? Воно виникає одразу після прийому їжі?

Найкраще буде, якщо ви запишете симптоми. Якщо ви постійно відчуваєте здуття живота, а також помітили присутність інших симптомів, перелічених у цій статті, слід розглянути можливість наявності каменів у жовчному міхурі.

3. Проблеми із травленням

Людина, у якої є жовчні камені, схильна до наявності інших сильно- або малопомітних проблем з травленням, таких як: розлад травлення, надмірне газоутворення, відрижка, запалення кишечника, спазми живота, відчуття нудоти відразу після прийому їжі, а ще неможливість перетравлювати жирну їжу (вона викликає у вас важкість шлунку та розлад травлення). Саме такі симптоми є характерними для жовчних каменів.

4. Фізичні ознаки

Ці симптоми з’являються не у всіх пацієнтів, проте якщо ви помітили їх у себе, будьте дуже обережними. Отже, при наявності жовчних каменів шкіра також може набути жовтого відтінку через застій жовчі, те саме стосується і білків очей.

5. Зміни у екскрементах та сечі

Слід пам’ятати, що жовчний міхур відповідає за вироблення жовчі, переробку жирів та допомогу з травленням. Якщо ж правильній роботі жовчного міхура перешкоджають певні проблеми, зокрема, якщо його блокують жовчні камені, це негативно вплине на травну та вивідну системи.

Що стосується екскрементів, то у пацієнтів із камінням у жовчному міхурі вони будуть мати світліший колір та желеподібну структуру. На противагу цьому, сеча може стати темнішою, ніж зазвичай. Вам слід враховувати всі вищезгадані фактори, якщо ви піклуєтесь про власне здоров’я.

Як захистити жовчний міхур

Якщо у вашому жовчному міхурі вже є камені, то перехід на режим правильного харчування не допоможе їх позбутися. Спершу слід проконсультуватися з лікарем щодо того, варто вам видаляти камені хірургічним шляхом чи ні.

Проте, якщо ви досі не помітили жодного з вищеперелічених симптомів цієї проблеми, слід скористатися цими порадами, щоб запобігти утворенню жовчних каменів. Вони є ефективними у 60% випадків.

Перед сном та одразу після того, як прокинетеся вранці, вживайте одну столову ложку оливкової олії з трьома краплями лимонного соку. Цей засіб чудово очищує та зміцнює жовчний міхур.

Пийте натуральний сік з яблука та буряка. Цей надзвичайно корисний для здоров’я сік варто споживати в обідній час. Для його приготування візьміть одне зелене яблуко та один буряк середнього розміру, поріжте інгредієнти на шматочки та збийте в блендері зі склянкою води. Вживайте такий напій тричі на тиждень, і він точно покращить роботу жовчного міхура та загальний стан здоров’я.

Пивні дріжджі: ви можете додавати цей продукт до своїх смузі та соків, для прикладу. Пивні дріжджі є дуже корисними, адже у них міститься велика кількість вітаміну В8, який покращує роботу жовчного міхура та печінки.

Якщо у вас вже з’явилися вищезгадані тривожні симптоми, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Він призначить вам декілька аналізів, які й допоможуть визначити, є у вас камені у жовчному міхурі, чи ні.